Tańsze smartwatche i słuchawki Huawei. Oszczędź nawet 500 zł

Huawei może i nie jest aż tak istotny na rynku smartfonów, jak przed laty, ale za to nieźle radzi sobie w kategorii urządzeń ubieralnych, takich jak opaski, smartzegarki czy słuchawki. To właśnie na tych sprzętach skupia się nowa kampania promocyjne producenta, która potrwa przez najbliższe dwa tygodnie, do końca marca. Co ważne, ofertę znajdziemy w szerokim zakresie sklepów. Tańsze sprzęty kupimy w sieciach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, ale też w butikach SWISS czy strefie marki na Allegro.

Co przecenił Huawei i jak atrakcyjne są to obniżki?

Smartwatche i opaski Huawei z reguły nie zawodzą i każdy znajdzie coś dla siebie. Producent obstawił niemal każdą półkę cenową swoimi rozwiązaniami, więc nie trzeba się ograniczać przy wyborze.

Największe rabaty czekają na tych, którzy wybierają modele z najwyższej półki. W ubiegłym roku producent wpadł na pomysł, by swoje portfolio zegarków rozszerzyć o model Ultimate. To jeden z tych smartwatchy, które niekoniecznie zdradzają swoją multimedialną naturę na pierwszy rzut oka. Wszystko dzięki zastosowaniu sportowej stylistyki i płynnego metalu na bazie cyrkonu. Resztę obudowy stanowi ceramiczny tył oraz syntetyczne szkło szafirowe. Po 8 miesiącach Arkadiusz ma o zegarku pozytywną opinię.

Huawei Watch Ultimate wygląda jak klasyczny zegarek

Agresywna stylistyka Huawei Watch Ultimate ma poparcie w możliwościach sportowych, bowiem sprzęt spełnia chociażby normę nurkowania EN13319 i wytrzyma napór do 10 ATM. W oprogramowaniu Harmony OS znajdziemy rozwiązania przydatne przy nurkowaniu oraz specjalny tryb z interfejsem o większej czytelności pod wodą. Zegarek korzysta z 1,5-calowego ekranu AMOLED LTPO z dynamicznie dopasowującą się częstotliwością odświeżania. Dzięki temu czas pracy na baterii zbliża się do 14 dni.

Huawei Watch Ultimate kupicie taniej w srebrnej wersji Voyage, której cena spadła do 3499 złotych oraz w czarnym wariancie Expedition za 2799 złotych. Różnicę w cenie powoduje między innymi obecność tytanowego paska w droższej wersji w porównaniu do kauczukowego wariantu Expedition.

Jeśli jednak nie planujecie nurkować do 100 metrów, a jedynie do 30, w ofercie Huawei znajdziecie też rabat na Huawei Watch 4 Pro w trzech wersjach. Te pierwsze stawiają na obudowę z tytanu oraz rozwiązanie eSIM. Oznacza to, że możecie zainstalować na nich wirtualną kartę SIM, a w ten sposób będziecie mogli z nich dzwonić i odpisywać na wiadomości bez wykorzystania smartfonu. Także bez smartfonu możecie nawigować dzięki mapom dostarczonym przez Huawei. To wszystko na dużym ekranie 1,5” i z baterią, która zapewnia nawet do 21 dni w trybie ultraoszczędnym.

W zegarku znajdziemy szereg sensorów do pomiarów nie tylko tętna czy natlenienia krwi, ale także sztywności tętnic czy EKG. O tym, jak działają te rozwiązania, pisał Arkadiusz w teście Huawei Watch 4 Pro. Zegarek ten kupicie w trzech wersjach: Elite z tytanową bransoletą za 2599 zł, Classic ze skórzanym paskiem oraz Blue Edition z granatową kopertą i kompozytowym paskiem – te dwie przeceniono na 2199 złotych.

Producent przecenił też aż 7 wariantów Huawei Watch GT 4. Wśród nich wersje Classic, Elegant i Elite z tarczami 41 mm, wykonane tak, by komponowały się dobrze z biżuterią. Dla tych, którzy poszukują większych zegarków, producent przygotował cztery warianty GT 4 – Active i Classic, Green oraz Elite. Ceny wynoszą odpowiednio:

Huawei Watch GT 4 41 mm Classic – 1099 zł

Huawei Watch GT 4 41 mm Elegant – 1299 zł

Huawei Watch GT 4 41 mm Elite – 1599 zł

Huawei Watch GT 4 46 mm Active – 999 zł

Huawei Watch GT 4 46mm Classic – 999 zł

Huawei Watch GT 4 46 mm Green – 1099 zł

Huawei Watch GT 4 46 mm Elite – 1399 zł

Huawei Watch GT 4 może mieć różne oblicza

W serii GT 4 dostajemy 1,43-calowy lub 1,32-calowy ekran AMOLED, dwuzakresowy pomiar GNSS, a także zachęca do rozpoczęcia biegania wbudowanymi programami treningowymi. Pozwala też na prowadzenie rozmów przez wbudowany głośnik oraz stałe pomiary pulsu, natlenienia krwi, stresu czy jakości snu. Wszystko przy co najmniej kilkudniowym czasie pracy w zrównoważonym trybie korzystania, który wydłuża się dla większych wariantów. W teście Huawei Watch GT 4 pozytywnie ocenialiśmy zarówno jakość wykonania, jak i możliwości względem ceny.

Huawei ma też tańsze akcesoria

Dla tych, którzy nie planowali dużych wydatków, Huawei ma też sporo tańsze rozwiązania. Hitem sprzedażowym może okazać się przeceniony z 349 zł na 299 zł Huawei Watch Fit SE. Waży zaledwie 21 gramów i ma przy tym spory ekran AMOLED o przekątnej 1,64”. Producent postawił w tym sprzęcie na pomiar wielu aktywności – wśród nich ponad 100 dyscyplin sportowych. Nie zabrakło popularnych funkcji jak pomiar tętna czy natlenienia krwi oraz pomiar snu. Dzięki obecności GPS zegarek zapisze naszą trasę i pozwoli przeanalizować ją pod kątem naszej aktywności.

Na naszych nadgarstkach taniej może znaleźć się także opaska Huawei Band 8. Tu ekran jest mniejszy, bowiem jego przekątna wynosi 1,47 cala, ale nadal technologia to AMOLED. Producent obiecuje nawet 14 dni pracy przy mniej intensywnym scenariuszu i 9 przy typowym użytkowaniu. Nie zabrakło pomiarów aktywności, ale i jakości snu, poziomu natlenienia krwi czy stresu. W oprogramowaniu znajdziemy treningi oddechowe i pomiar ponad 100 aktywności sportowych. Mnogość w tym wypadku oznacza też opcję skorzystania z ponad 10000 tarcz. Za taki zestaw zapłacicie 199 zł (przecena z 249 zł).

W ofercie znalazło się też miejsce dla słuchawek, a konkretnie Huawei FreeBuds 5i. Ich aktualna cena wynosi 329 złotych. Za te pieniądze otrzymamy dokanałowe TWS z aktywną redukcją hałasu na poziomie 42 dB. To jedne z tańszych słuchawek z certyfikatem Hi-Res Audio Wireless. Nie oznacza to z miejsca, że brzmią jak rozwiązania za 1000 złotych, ale przy dobrym dopasowaniu gumek oferują rozsądną jakość dźwięku. Przetworniki o średnicy 10 mm potrafią wygenerować dobry, wyważony bas i nie zapominają przy tym o wysokich partiach. Arkadiusz oceniał pozytywnie Huawei FreeBuds 5i zarówno za wygląd, jak i możliwości, które dodatkowo rozszerza aplikacja AI Life.

Huawei FreeBuds 5i w eleganckim etui

Słuchawkom przyglądaliśmy się podczas porównania wszystkich słuchawek Huawei FreeBuds. Wtedy uwagę zwrócił rozsądny czas pracy na baterii – nawet 7,5 godziny na jednym ładowaniu, a dodatkowo rozszerzymy je o etui. Opcje zmiany dźwięku w aplikacji AI Life pozwalają wyciągnąć ze sprzętu prawdziwy potencjał dźwięku dopasowany do tego, czego słuchamy.

Promocja trwa do 31 marca lub do wyczerpania zapasów.