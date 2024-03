Test procesora Intel Core i7-14700K

Specyfikacja Intel Core i7-14700K

Procesor ma 8 rdzeni P oraz 12 rdzeni E. Mamy więc o 4 rdzenie E więcej niż w przypadku i7-13700K i o 4 mniej niż w przypadku i9-14900K. Wielowątkowość oferują tylko rdzenie P, więc łącznie jest 28 wątków. Maksymalne taktowanie rdzeni P wynosi 5,6 GHz (Turbo Boost Max Technology 3.0), a przy obciążeniu wszystkich rdzeni 5,5 GHz. W przypadku rdzeni E maksymalne taktowanie wynosi 4,3 GHz. Bazowe taktowania wynoszą 3,4 GHz (P) i 2,5 GHz (E). Tutaj widać również wzrost względem poprzednika, choć nie jest on wyjątkowo spory. Musicie też pamiętać, że Intel Core i7-14700K należy do rodziny Raptor Lake Refresh, czyli tylko odświeżonej edycji procesorów.

Testowany model ma dopisek K, więc możecie spokojnie go podkręcić. Natomiast potencjał OC nie jest jakiś wybitnie wielki, jak sami możecie zobaczyć w dalszej części tekstu. Procesor ma ustawione MTP na poziomie 253 W, a PBP na 125 W. Tutaj parametry te są identyczne jak w przypadku i9-14900K. Testy przeprowadziliśmy przy ustawieniu PL1=PL2=MTP, tak jak w przypadku każdego procesora. CPU ma również 33 MB Intel Smart Cache oraz 28 MB Cache L2.

Intel Core i7-14700K nie ma dopisku F, więc mamy zintegrowaną kartę graficzną. Jest nią Intel UHD 770 o taktowaniu 1,60 GHz. W sprzedaży oczywiście jest model KF, bez tego dodatku. Procesor wspiera dwukanałowe pamięci DDR4 3200 oraz DDR5 5600 o pojemności do 192 GB. Dostępna konfiguracja linii PCIe 5.0 i 4.0 to 16+4.

CPU przygotowane zostało na platformę LGA1700. Możecie go włożyć na każdą płytę z chipsetem Intel z serii 600 czy 700. Warto jednak rozważyć odświeżony model Z790, który ma mocniejszą sekcję zasilania czy Wi-Fi 7. Procesor został wykonany w procesie technologicznym Intel 7 (10 nm), a maksymalna temperatura pracy to 100°.

Jak przeprowadziliśmy testy?

W testach wykorzystałem system Windows 11 Pro 22H2. Sterowniki do karty graficznej to Nvidia GeForce Game Ready 536.67. Na komputerze włączony był resizable BAR oraz planowanie przyspieszanego sprzętowo procesora GPU. Zabezpieczenia oparte na wirtualizacji zostały również wyłączone.

Procesory Intel zostały przetestowane po narzuceniu sugerowanych przez Intela limitów mocy, czyli ustawione zostało PL1=PL2=MTP. Jest to podejście, które zaleca Intel, ale może ono wpływać na wyniki w najbardziej wymagających programach, takich jak Cinebench R23, przy najmocniejszych procesorach. W przypadku OC limity mocy zostały już zdjęte i procesor nie był niczym ograniczany. CPU zostały też sparowane z pamięciami DDR5 6000 MHz CL40. Wszelkie technologie typu Asus MCE zostały wyłączone – mogą one wpływać na wydajność procesora. Testy powtarzałem 3 razy lub do uzyskania powtarzalności. Procedurę w każdej grze lub programie znajdziecie w opisie pod odpowiednimi nagłówkami.

Platforma testowa Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Beast RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL40 Dysk Goodram IRDM M.2 2 TB NVMe Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 13 1300W Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy – 3DF Zephyr

3DF Zephyr służy do fotogrametrii, czyli do rekonstrukcji modeli 3D na podstawie zdjęć. Tutaj wykorzystałem wbudowany benchmark pozwalający na ocenienie wydajności procesorów.

Testy – 3DMark CPU Profile

3DMark to jeden z najpopularniejszych benchmarków na świecie. Twórcy wprowadzili do niego CPU Profile, który sprawdza wydajność przy obciążeniu różnej ilości wątków. Zebrałem tutaj wyniki dla jednego oraz maksymalnej ilości wątków.

Testy – 3D Particle Movement

3DPM został opracowany przez serwis Anandtech. Symuluje on sześć różnych rodzajów ruchów cząstek w trójwymiarze. Poniżej znajdziecie ogólny wyniki testu podany jako mops/sec.

Testy – 7-Zip

7-Zip to darmowy program do kompresji plików, który jest często wykorzystywany przez użytkowników komputerów. W teście sprawdziłem czasy pakowania (do formatu .7z) paczki 4053 plików o wielkości 8,76 GB oraz jednego pliku o wielkości 93,1 GB.

Testy – Blender

Ten program każdy z Was powinien kojarzyć. Służy on do modelowania i renderowania obrazów czy animacji trójwymiarowych. Wykorzystałem benchmark udostępniony przez twórców, który sprawdza wydajność w 3 scenach: Monster, Junkshop oraz Classroom.

Testy – Cinebench R23

Cinebench to popularny benchmark bazujący na Maxon Cinema 4D. Pozwala on na dobrą ocenę wydajności procesorów i często pojawia się w przeciekach. W testach wykorzystałem wersję R23 oraz testy jedno i wielowątkowe.

Testy – Corona Benchmark

Silnik renderujący Corona dostępny jest Autodesk 3ds Max oraz Cinema 4D. Co ważne, nie wspiera on GPU, więc wydajność CPU jest tutaj kluczowa. W testach skorzystałem z benchmarka przygotowanego przez twórców, który dobrze sprawdza się w praktyce.

Testy – CPU-Z

Kolejnym benchmarkiem często obecnym w przeciekach jest ten zawarty w CPU-Z. Dzięki niemu można ocenić wydajność jedno i wielordzeniową procesorów. Jest to szybki test i każdy z Was może go bez problemu przeprowadzić na swoim PC.

Testy – CrossMark

CrossMark to benchmark mierzący wydajność całego sprzętu. Odpowiednie testy można wykonać również na smartfonach, dzięki czemu można między sobą porównać wyniki różnych platform. Poniżej znajdziecie wynik ogólny oraz osobne: wydajność, kreatywność i reakcję.

Testy – DigiCortex

DigiCortex służy do wizualizacji sieci neuronowych oraz symulacji na dużą skalę. Nie zabrakło tutaj wykorzystania dokładnych modeli synaps, ich plastyczności oraz neuronów. Do testów wykorzystałem benchmark SpikeBench2.512K (524288 neuronów, 100M synaps), a wyniki to czas budowania symulacji.

Testy – Dolphin

Dolphin pozwala na emulowanie dwóch konsol Nintendo: Wii i GameCube. Dzięki niemu można grać w gry konsolowe w rozdzielczości 1920 x 1080 na komputerze. Wykorzystałem benchmark CPU, a wynik to całkowity czas działania.

Testy – Frybench

Frybench oparty jest o Fryrender one SP2 i opracowany przez RandomControl. Jest to jeden z pierwszych silników renderujących opartych na bezstronnej symulacji fizyki światła. Wykorzystany benchmark pozwala na dobre porównanie wydajności różnych CPU.

Testy – Handbrake

Handbrake pozwala na konwersję filmów do niemal wszystkich formatów. Jest on też dostępny za darmo praktycznie na wszystkie platformy, stąd jego duża popularność. W teście sprawdziłem czas konwersji filmu .mp4 o długości 10 minut i 33 sekund do H.264 i H.265 (1080p30).

Testy – JetStream 2.1

Kolejny benchmark testuje JavaScript i WebAssembly oraz koncentruje się na najbardziej zaawansowanych aplikacjach internetowych. Ponownie ocenia on szybkość działania, tyle, że tym razem wynik otrzymujemy w punktach. Tutaj wykorzystałem przeglądarkę Google Chrome.

Testy – Kraken JavaScript

Kolejny benchmark porównuje wydajność w złożonych obliczeniach opartych o JavaScript. Wynik ma kilka różnych składników i podawany jest w milisekundach – interesuje nas całkowity rezultat. W testach wykorzystałem przeglądarkę Google Chrome.

Testy – POV-Ray

POV-Ray to kolejny program mający wbudowany benchmark. Tym razem pozwala on na tworzenie obrazów z wykorzystaniem ray tracingu i służy głównie do tworzenia grafiki 3D. W testach wykorzystałem benchmark jedno i wielowątkowy.

Testy – Speedometer 2.1

Speedometer 2.0 mierzy responsywność aplikacji internetowych. Jego plusem jest symulowanie działań wykonywanych przez użytkownika, co pozwoli na ocenienie wydajności różnych procesorów. Tutaj w testach wykorzystałem przeglądarkę Google Chrome.

Testy – SuperPI

SuperPI liczy liczbę Pi do wskazanej ilości cyfr. Wykorzystuje on do tego algorytm Gauss–Legendre oraz działa tylko na jednym wątku. Jest on bardzo popularny np. podczas zawodów OC. Wykonałem tutaj obliczenia 32 milionów cyfr (32M).

Testy – VeraCrypt

VeraCrypt to oficjalny następca TruCrypt. Jest to oprogramowanie open-source więc nie ma co się dziwić, że jest naprawdę popularny. Program ma wbudowany benchmark, który wykorzystałem w sprawdzeniu wydajności procesorów. Na wykresach poniżej znajdziecie średnie wyniki trzech testów: AES, Twofish(Serpent) oraz Kuznyechik(Serpent(Camellia)).

Testy – V-Ray Benchmark

V-Ray został stworzony przez Vladimira Koylazov i Petera Mitev z Chaos Group w 1997 roku. Można z niego skorzystać w całym mnóstwie programów takich jak 3ds Max, SketchUp, Maya, Cinema 4D, Unreal, Blender itp.. Twórcy V-Ray udostępnili darmowy benchmark, który to właśnie wykorzystałem w poniższych testach.

Testy – Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla to już dwunasta część tej znanej serii. Tym razem akcja odbywa się w IX-wiecznej Europie, głównie w Anglii. Jest to już tytuł, który bardziej stawia na elementy RPG z mitycznymi istotami. Ponownie jednak mamy do czynienia ze świetnymi efektami graficznymi. Testy przeprowadziłem w mieście Jorvik, a wybrana rozdzielczość to 1920 x 1080 przy ustawieniach ultra wysokich.

Testy – Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 to gra RPG z widokiem pierwszoosobowym. Mamy w niej do czynienia z wieloma dylematami moralnymi, a akcja dzieje się w przyszłości. Jest to jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów 2020 roku, który zachwyca grafiką. Testy wykonałem w dzielnicy Little China, na rynku. Ustawiłem rozdzielczość 1920 x 1080 oraz ustawienia Ultra.

Testy – Far Cry 6

Kolejna odsłona części z cyklu Far Cry to ponownie strzelanka typu FPP (pierwszoosobowa) z wielkim otwartym światem. Od trzeciej części seria stara się nas przyciągnąć poprzez wprowadzenie realnego i szalonego czarnego charakteru oraz świetnej grafiki. Tutaj wykorzystałem wbudowany w grę benchmark, rozdzielczość 1920 x 1080 oraz ustawienia Ultra.

Testy – Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy to gra akcji RPG z otwartym światem umieszczonym w uniwersum Harry’ego Pottera, stworzona przez studio Avalanche. W tym tytule wcielamy się w ucznia, który w XIX wieku trafia do tytułowej szkoły. Akcja gry dzieje się dużo wcześniej niż znane z uniwersum opowieści, dlatego nie znajdziemy w niej znajomych postaci z książek. Testy wykonałem na placu w Hogsmeade. Wybrałem też ustawienia Ultra.

Testy – Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Kontynuacja ciepło przyjętego Spider-Man-a z 2018 roku. W grze tytułowy bohater przejmuje rolę po Piterze Parkerze. Jest to mocna gra akcji z widokiem trzecioosobowym w otwartym świecie dla fanów Marvela. Gra zrobiona przez to samo studio co poprzedniczka, czyli Insomniac Games, zadebiutowała w 2022 roku i również była ciepło przyjęta przez graczy. Testy przeprowadziłem w dzielnicy Upper East Side przy ustawieniach bardzo wysokich.

Testy – Red Dead Redemption 2

Druga część gry ponownie przynosi świetne historie oraz dobrą rozgrywkę. Akcja przenosi nas w świat westernu. Nie zabrakło tutaj realistycznych broni, wykonywania codziennych czynności czy świetnej grafiki. Testy wykonałem w mieście Saint Denis, przy rozdzielczości 1920 x 1080 i maksymalnych ustawieniach graficznych.

Testy – Shadow of the Tomb Raider

Trzecia odsłona serii Tomb Raider opowiada o początkach znanej pani archeolog pakującej się w nowe problemy. W grze gramy z perspektywy trzeciej osoby, co pozwala na podziwianie świetnej grafiki. Testy przeprowadziłem w lokacji Kuwak Yaku. Ustawiłem rozdzielczość 1920 x 1080 i najwyższe ustawienia graficzne.

Testy – The Riftbreaker

Wielki RPG-owy hit mało znanego polskiego studia z 2021 roku, które zaczynało od modów do Half-Life. Jest to gra z widokiem izometrycznym, mająca elementy tower defense i kładąca mocny nacisk na eksploracje oraz crafting. W The Riftbreaker trafiamy na planetę Galatea i przygotowujemy ją do kolonizacji, oczywiście mieszkańcom się to nie podoba. Testy wykonałem przy wykorzystaniu wbudowanego w grę benchmarka CPU przy ustawieniach Ultra.

Testy – Tiny Tina’s Wonderlands

Spin-off serii Borderlands od Gearbox Software. Gra jest looter shooterem FPP z elementami fantasy. Akcja toczy się w klimatach papierowej sesji RPG, a rolę narratora rozgrywki pełni nie kto inny a Tiny Tina. Inspiracją dla tej części było samodzielne DLC do Borderlands 2 zatytułowane Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep. Testy wykonałem w lokacji Brighthoof – Hawker’s Walk przy ustawieniach Badass.

Testy – Total War: Warhammer III

Jest to ostatnia część cyklu gier Total War producenta Creative Assembly. Gra garściami czerpie z uniwersum Warhammera, a do tego jest świetnym połączeniem RTS-a i gier turowych. Gry z serii Total War charakteryzują się wieloma dodatkami i gigantycznymi bitwami. Testy wykonaliśmy przy wykorzystaniu wbudowanego benchmarku mirrors of madness. Wybrane ustawienia to ultra. Benchmark zwraca średnią liczbę fps oraz minimalną i takie wartości znajdziecie na wykresach. Gra działa też pod kontrolą API DirectX 11.

Temperatury i podkręcanie Intel Core i7-14700K

Procesor chłodzony był przez AiO be quiet! SIlent Loop 2 360. Podczas obciążenia procesora programem Cinebench R23 (przy założonych limitach mocy) rdzenie P miały średnią temperaturę 89°C i maksymalną 94°C. Rdzenie E dobijały do 83°C. Temperatury są więc wysokie i AiO 360 jest tutaj wymagane, aby nie było żadnych problemów.

OC wykonaliśmy po zdjęciu limitów mocy. Procesor ustabilizował się przy 5,7 GHz na rdzeniach P i 4,6 GHz na rdzeniach E. Nie jest to duży wzrost względem zegarów bez OC. Temperatury rdzeni P trzymały się na 100°C, a rdzeni E dobijały do 92°C. AiO 360 nie radzi sobie ze schłodzeniem takiej konstrukcji po OC i szczerze mówiąc przyrost wydajności niekoniecznie jest wart znacznego wzrostu temperatur. Jak zobaczycie poniżej w programach nie ma dużego wzrostu wydajności, ale w grach można zyskać trochę fps-ów.

Testy OC – Cinebench R23

Cinebench to popularny benchmark bazujący na Maxon Cinema 4D. Pozwala on na dobrą ocenę wydajności procesorów i często pojawia się w przeciekach. W testach wykorzystałem wersję R23 oraz testy jedno i wielowątkowe.

Testy OC – CPU-Z

Kolejnym benchmarkiem często obecnym w przeciekach jest ten zawarty w CPU-Z. Dzięki niemu można ocenić wydajność jedno i wielordzeniową procesorów. Jest to szybki test i każdy z Was może go bez problemu przeprowadzić na swoim PC.

Testy OC – V-Ray Benchmark

V-Ray został stworzony przez Vladimira Koylazov i Petera Mitev z Chaos Group w 1997 roku. Można z niego skorzystać w całym mnóstwie programów takich jak 3ds Max, SketchUp, Maya, Cinema 4D, Unreal, Blender itp.. Twórcy V-Ray udostępnili darmowy benchmark, który to właśnie wykorzystałem w poniższych testach.

Testy OC – Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 to gra RPG z widokiem pierwszoosobowym. Mamy w niej do czynienia z wieloma dylematami moralnymi, a akcja dzieje się w przyszłości. Jest to jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów 2020 roku, który zachwyca grafiką. Testy wykonałem w dzielnicy Little China, na rynku. Ustawiłem rozdzielczość 1920 x 1080 oraz ustawienia Ultra.

Testy OC – Far Cry 6

Kolejna odsłona części z cyklu Far Cry to ponownie strzelanka typu FPP (pierwszoosobowa) z wielkim otwartym światem. Od trzeciej części seria stara się nas przyciągnąć poprzez wprowadzenie realnego i szalonego czarnego charakteru oraz świetnej grafiki. Tutaj wykorzystałem wbudowany w grę benchmark, rozdzielczość 1920 x 1080 oraz ustawienia Ultra.

Testy OC – The Riftbreaker

Wielki RPG-owy hit mało znanego polskiego studia z 2021 roku, które zaczynało od modów do Half-Life. Jest to gra z widokiem izometrycznym, mająca elementy tower defense i kładąca mocny nacisk na eksploracje oraz crafting. W The Riftbreaker trafiamy na planetę Galatea i przygotowujemy ją do kolonizacji, oczywiście mieszkańcom się to nie podoba. Testy wykonałem przy wykorzystaniu wbudowanego w grę benchmarka CPU przy ustawieniach Ultra.

Pobór mocy

Pobór mocy sprawdziłem za pomocą watomierza Voltcraft Energy Logger 4000. Za obciążenie posłużył mi wielowątkowy test Cinebench R23, a wyniki spisałem po 5 minutach jego działania.

Test Intel Core i7-14700K- podsumowanie

Procesor średnio wypada bardzo blisko i9-13900K. We wszystkich programach znajduje się on na 3 miejscu, zaraz za wspomnianym procesorem. Jest to bardzo dobry wynik, a samo CPU naprawdę bardzo dobrze sprawdzi się w różnych zastosowaniach profesjonalnych. Trzeba też pamiętać, że mamy o 4 rdzenie E więcej niż w przypadku i7-13700K. Sprawia to, że warto tutaj zamiast starszej jednostki jednak zdecydować się na zakup nowszej.

W grach procesor potrafi doganiać i9-13900K. Średnia wydajność jest bardzo bliska tej konstrukcji, widać to też po wynikach we wszystkich grach, w których procesor plasuje się bardzo blisko wspomnianego modelu. Wydajność jest więc bardzo dobra, w szczególności jak na konstrukcję z serii i7.

Procesor pod obciążeniem Cinebench R23 dobija do założonego limitu mocy (253 W) więc pobór przez całą platformę jest taki sam jak w przypadku procesorów i9. Przy takim stawieniu AiO 360 dobrej jakości powinno sobie poradzić z odprowadzeniem ciepła i takie chłodzenie jest tak naprawdę wymagane do i7-14700K. Procesor możecie też lekko podkręcić, ale musicie mieć na uwadze, że temperatury będą znacznie wyższe. Po OC i zdjęciu limitów mocy praca przy 100 stopniach przy obciążeniu pokroju Cinebench R23 jest standardem. Po OC różnice w programach nie są duże, ale w grach można zyskać trochę fps-ów.

Intel Core i7-14700K kupicie za ok. 1950 zł, podczas gdy poprzednik kosztuje ok. 1800 zł. Naszym zdaniem, jeśli kupujecie nowy procesor to warto tutaj dopłacić do 14700K. Ma on więcej rdzeni E i oferuje po prostu lepszą wydajność, która jest bliska i9-13900K w programach i grach. W tej cenie jest to też bardzo dobra konstrukcja w szczególności, jeśli połączycie ją ze szybkimi pamięciami DDR5 pokroju 7200 MHz. Pamiętajcie też, że za ok. 1820 zł kupicie model i7-14700KF, który nie ma zintegrowanej karty graficznej. Jest to też ciekawa opcja w szczególności, jeśli jesteście już na skraju zaplanowanego budżetu na nowy komputer.