iPhone’a 15 kupisz w Plusie, a my podpowiemy, który model wybrać

iPhone 15 to cztery różne modele smartfonów, ale mają wiele cech wspólnych

Do zilustrowania tego materiału dostałem dwa iPhone’y 15 – model podstawowy oraz Pro. Po wyjęciu ich z pudełek i położeniu na stole, partnerka wzięła je do ręki. Ogląda, obraca i mówi ok, czyli jeden ma trzy aparaty, drugi dwa. Poza tym to to samo? Noo… nie, ale po części w tym tkwi siła smartfonów Apple.

Każdy z iPhone’ów 15 jest świetnie wykonany. Metalowe obudowy ze szklanymi elementami, wodoodporność potwierdzona zgodnością z normą IP68 i zwyczajna efektowność. Jakby nie patrzeć, to są bardzo ładnie wyglądające smartfony.

Wspólną i jedną z najważniejszych cech smartfonów Apple jest system iOS. Autorskie rozwiązanie zapewniające różne mechanizmy zabezpieczające użytkownika przed choćby wyciekiem danych. Tu w zasadzie nic nie dzieje się bez naszej ingerencji, a też system daje nam pełną kontrolę nad powiadomieniami, o czym pisałem w tym materiale. Oprócz tego iOS zapewnia nam płynne działanie, bez względu na to, czy wybierzemy podstawowego iPhone’a 15, czy lepiej wyposażony model Pro lub Pro Max i na ogół za 2-3, a nawet i więcej lat on nadal będzie działać równie dobrze.

Wszystkie iPhone’y 15 mają jeszcze dwa wspólne elementy. Pierwszy to Dynamic Island , ( czyli wcięcie w ekranie maskujące przednią kamerę i czujnik Face ID ),, które która służy też jako coś w rodzaju aktywnego skrótu do różnych, aktualnie używanych aplikacji. Drugi to jedna z największych nowości w smartfonach Apple – port USB-C. Tak, w końcu iPhone’y można ładować za pomocą tego samego kabla, którego używamy do ładowania niemal wszystkich współczesnych urządzeń elektronicznych.

Który model wybrać? Dla kogo jest iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max?

Nawiązując do pierwszego zdania poprzedniego akapitu – nie, iPhone’y 15 to są różne smartfony, choć oczywiście w pełni zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy musi się orientować w ich specyfikacji i dla wielu osób jest to kwestia dużego i małego iPhone’a. Podział jest jednak nieco inny i osobną grupą jest iPhone 15 i 15 Plus, a osobną iPhone 15 Pro i Pro Max.

iPhone 15 i iPhone 15 Plus to podstawowe modele smartfonów Apple

W przypadku podstawowych modeli faktycznie mówimy o małym – iPhonie 15 i dużym – iPhonie 15 Plus. Różnią się praktycznie dwoma rzeczami. Pierwsza to ekran o przekątnej 6,1 lub 6,7 cala, co oczywiście ma przełożenie na wymiary obudowy oraz baterię o pojemności 3334 mAh lub 4383 mAh. Oba modele będą dobrym wyjściem dla osób, które chcą zamienić starszy podstawowy model na nowszy lub chcą zacząć swoją przygodę ze smartfonem Apple, ale nie zamieniają na nie swojego flagowego smartfonu z Androidem. Wadą podstawowych iPhone’ów 15 jest ekran odświeżany z częstotliwości 60 Hz i jeśli przesiadamy się z modelu z wyższą częstotliwością odświeżania, to przez pierwsze tygodnie nieco wolniejsza reakcja ekranu będzie się rzucać w oczy. Poza tym ekrany są bardzo dobrej jakości, a jasnością paneli przebijają je tylko droższe modele Apple.

iPhone 15 i iPhone 15 Plus są bardzo dobrze wykonane, działają szybko i płynnie, mają podstawowe, ale przyzwoitej jakości apar a ty z wyróżniającą się jakością nagrań wideo. iPhone 15 bez problemu pozwala na pełny dzień intensywnego użytkownika, a iPhone 15 Plus to z kolei idealny wybór dla osób, które bardzo dużo korzystają ze smartfonu. Jak pisałem w recenzji tego modelu, byłem dosłownie oczarowany jego czasem pracy, który nierzadko pozwalał mi na dwa dni intensywnego użytkowania bez konieczności szukania ładowarki.

Podsumowując, iPhone 15 i iPhone 15 Plus to podstawowe modele smartfonów Apple dla nieco mniej wymagających użytkowników. Mniejszy model jest idealny dla osób szukających lekkiego i kompaktowego modelu, a większy dla potrzebujących dużego ekranu i długiego czasu pracy z dala od ładowarki.

iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 i iPhone 15 Pro, jak widzicie na zdjęciach, faktycznie na pierwszy rzut oka mogą różnic się tylko liczbą aparatów. Oprócz tego, że są to zupełnie inne aparaty, o czym za moment, są to zupełnie inaczej wykonane smartfony, bo modele Pro mają tytanową obudowę zamiast aluminiowej. Tak samo dobrze wykonaną, wodoodporną, ale bardziej premium.

Idąc dalej, modele Pro mają jeszcze jaśniejsze ekrany, ze 120 Hz odświeżaniem obrazu i z funkcją Always On. Czyli możliwością wyświetlania tapety i powiadomień na zablokowanym wyświetlaczu. Oczywiście kwestia gustu, ale osobiście lubię tę funkcję. Przekątne ekranów są takie same jak w modelach podstawowych i – 6,1 i 6,7 cala.

iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max mają lepsze aparaty, którymi dodatkowo różnią się między sobą. Ale po kolei. Podobnie jak w modelach podstawowych znajdziemy tu aparat główny o rozdzielczości 48 Mpix i aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o rozdzielczości 12 Mpix, ale ze względu na większe matryce, oferują one wyższa jakość zdjęć. Trzeci aparat to aparat portretowy, ale różny dla obu modeli Pro. W iPhonie 15 Pro jest to klasyczny teleobiektyw oferujący 3-krotne przybliżenie względem aparatu głównego. W iPhonie 15 Pro Max jest to teleobiektyw peryskopowy z 5-krotnym przybliżeniem względem aparatu głównego. Czyli możemy nim sięgnąć dalej bez utraty jakości. Oprócz tego oba modele mają prawdopodobnie najlepsze na rynku możliwości nagrywania wideo, które nierzadko są wykorzystywane nawet w profesjonalnych produkcjach.

Różnicę względem tańszych modeli znajdziemy też wewnątrz obudowy. Mowa o procesorach A17 Pro, które są nowsze i wydajniejsze względem A16 Bionic z podstawowych 15-tek. To m.in. one pozwalają na korzystanie z bardziej zaawansowanych algorytmów podczas nagrywania wideo. Dzisiaj nie ma to większego przełożenia na szybkość działania smartfonów, ale w perspektywie 3-4 lat modele Pro mogą dłużej dostawać aktualizacje funkcji i oprogramowania.

Nowością w serii 15, którą znajdziemy tylko w modelach iPhone 15 Pro i 15 Pro Max jest przycisk akcji. Pojawił się w miejscu znanego do tej pory suwaka, za pomocą którego mogliśmy szybko wyciszyć dzwonki. Teraz można do niego przypisać dowolny skrót, ale jeśli lubimy szybki dostęp do wyciszenia to możemy go używać jako zamiennik starszego suwaka.

Podobnie jak iPhone 15 i 15 Plus, iPhone 15 Pro i 15 Pro Max, obok różnej wielkości ekranu mają różne pojemności akumulatorów. W iPhonie 15 Pro jest ona najmniejsza z całej serii – 3274 mAh, a w Pro Max największa 4441 mAh. Do liczb raczej nie przywiązywałbym większej wagi. Pomimo niewielkiej pojemności, iPhone 15 Pro nie ma żadnych problemów z zapewnieniem pełnego dnia intensywnego działania, a model 15 Pro Max, podobnie jak 15 Plus, to idealny wybór dla osób szukających większego ekranu i dłuższego czasu pracy.

Którego iPhone’a bym wybrał?

Każdy z iPhone’ów 15 może być śmiało kierowany do innego odbiorcy, natomiast osobiście miałbym spory problem z tym, który model wybrać. Z jednej strony bardzo polubiłem się z długim czasem pracy iPhone’a 15 Plus i jest to rzecz, jakiej brakuje mi teraz w praktycznie każdym innym smartfonie. Z drugiej , w mojej pracy często przydaje się możliwie najlepszy aparat, a najbardziej uniwersalny znajdę w iPhonie 15 Pro Max. Ale… od jakiegoś czasu przejadły mi się duże smartfony i coraz lepiej korzysta mi się z bardziej kompaktowych modeli. Dlatego też najbardziej pasującym do moich wymagań modelem będzie iPhone 15 Pro.

Plus Wymiana pozwala co dwa lata wymieniać iPhone’a na nowszy model. Aby skorzystać z programu musimy wybrać dowolną ofertę abonamentową z iPhonem na raty, na okres 36 miesięcy. Po upływie 24 miesięcy możemy zdecydować, czy dopłacamy kolejnych 12 rat i zostawiamy smartfon na własność, czy oddajemy go Plusowi i dostajemy nowszy model. Wtedy zawieramy nową umowę ratalną i nie musimy spłacać pozostałych 12 rat za starszy model.

Ceny w ramach Plus Wymiana są bardzo korzystne, bo za iPhone’a 15 128 GB, wliczając w to opłatę początkową, przez 24 miesiące zapłacimy 3 266 zł. Suma 24 rat za iPhone 15 Pro 128 GB wyniesie 4 366 zł, a za iPhone 15 Pro Max 256 GB 5 299 zł, a później mamy możliwość wybrania nowszego modelu ponownie w korzystnej cenie. Dodatkowo możemy skorzystać z ubezpieczenia Serwis Urządzenia Premium za 20 zł miesięcznie, które gwarantuje nam bezpłatną naprawdę smartfonu jeśli zostanie nieszczęśliwie uszkodzony w trakcie użytkowania. Jeśli nie skorzystamy z usługi, za naprawdę poza gwarancją musimy zapłacić z własnej kieszeni, albo też spłacamy pełną kwotę rat i smartfon należy do nas.

Program Plus Odkup pozwala spieniężyć dotychczasowy smartfon i otrzymane środki wykorzystać na zakup nowego iPhone’a. Nasz dotychczasowy smartfon nie musi być produktem Apple. Pełną listę modeli, które można odsprzedać znajdziecie pod tym adresem. Środki, jakie otrzymamy za stare urządzenie możemy wykorzystać na dowolne usługi w Plusie, albo wykorzystać je do obniżenia kwoty rat za nowego iPhone’a. Proste? Bardzo, a przy tym korzystne dla naszego portfela.