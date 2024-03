Home Tech Luminar for iPad. Popularny program do obróbki fotografii staje się bardziej mobilny

Pakietowi Luminar Neo daleko do popularności oprogramowania Adobe, ale ma grono wiernych użytkowników, którzy doceniają zarówno możliwości, jak i wygodę obsługi. Program w wersji na komputery ma dość spore wymagania sprzętowe. Wygląda jednak na to, że rosnąca moc obliczeniowa tabletów pozwoliła na stworzenie także mobilnej wersji, dziś bowiem ma miejsce premiera Luminar for Ipad.