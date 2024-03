Home Tech Mapy Google otrzymają trzy nowe funkcje. Dzięki nim letnie wojaże będą przyjemniejsze

Google ogłosiło wprowadzenie trzech nowych opcji do swoich Map. Wszystkie mają jeden cel – pomoc w planowaniu podróży. Mogą także stać się inspiracją do odwiedzania wcześniej nieznanych miejsc oraz lokalizacji. Jakie to nowe możliwości zaoferują nam Mapy Google?