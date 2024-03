Mapy Google pokażą nam jeszcze więcej informacji. Nie będzie tego zbyt dużo?

Jeszcze więcej informacji w Mapach Google

Wcześniej, kiedy chcieliśmy sprawdzić godziny pracy czy podstawowe informacje o jakimś miejscu, które mieliśmy zamiar odwiedzić, trzeba było opuszczać Mapy Google i przenosić się do wyszukiwarki. Gigant z czasem wprowadził stosowne ulepszenia i tego typu szczegóły zobaczymy już w aplikacji, wraz z ogromem innych danych, takich jak godziny otwarcia, natężenie ruchu czy udogodnienia dla klientów. To bardzo wygodne, choć czasem można odnieść wrażenie, że jest już tego odrobinę za dużo, a będzie jeszcze więcej. Na szczęście w większości przypadków firma dba, by te informacje nie zaśmiecały aplikacji i były wyświetlane tylko wtedy, kiedy zdecydujemy się dowiedzieć więcej o danym miejscu czy firmie.

Tak właśnie będzie i w tym przypadku. W Mapach Google zauważono nową funkcję, na razie dostępną tylko w wybranych regionach. Jest to opcja, pozwalająca zobaczyć w aplikacji profile firm w mediach społecznościowych, ale to od firm zależy, czy połączą swoje social media z Mapami.

Zgodnie z udostępnionym przez giganta dokumentem pomocy objaśniającym nową funkcjonalność. Dana firma może dodać do swojego profilu po jednym koncie dla każdej z następujących sieci społecznościowych: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, TikTok, X i YouTube. Po zakończeniu integracji, w karcie o nazwie „Aktualizacje w mediach społecznościowych” będą wyświetlane najnowsze wpisy z tych serwisów.

Udostępniaj więcej informacji o swojej firmie za pomocą linków do mediów społecznościowych. Teraz możesz decydować, które linki do mediów społecznościowych wyświetlają się klientom w profilu Twojej firmy w Google.

Użytkownicy muszą jedynie poczekać, aż firmy skorzystają z udostępnionej przez Google nowości, a potem po prostu przeglądać aktualizacje z mediów społecznościowych w Mapach Google. Świetną wiadomością jest fakt, że podczas wyszukiwania danego miejsca, nie będziemy od razu spamowani tymi informacjami, bo uzyskamy je dopiero wtedy, kiedy sami przejdziemy do odpowiedniej sekcji. Tak jak dotychczas, na początku będą wyświetlane jedynie najważniejsze i najpotrzebniejsze szczegóły. By przejść do aktualizacji z serwisów społecznościowych, będziemy musieli przewinąć w dół i otworzyć wspomnianą wcześniej nową kartę.

Posty z mediów społecznościowych są świetnym sposobem na poznanie ciekawostek o danym miejscu, dowiedzeniu się o nowych produktach, wyprzedażach czy wydarzeniach specjalnych. Poza opiniami, dostępnymi już w Mapach Google, pozwoli to poznać bliżej miejsce, które chcemy odwiedzić, zwłaszcza gdy robimy to po raz pierwszy.