Mercusys ME60X – pomoc w stworzeniu domowej sieci mesh

Słaby sygnał lub jego zanikanie to problem osób mieszkających w dużych domach jednorodzinnych czy mieszkaniach o grubych murach – zwłaszcza w kamieniach. Taka sytuacja znacznie obniża komfort korzystania z internetu, nie mówiąc już o problemach przy streamowaniu czy grach online. Nowe rozwiązanie od Mercusys ma pozwolić każdemu na cieszenie się stabilną siecią bez wyrzeczeń.

ME60X – i wszędzie net śmiga aż miło

Wzmacniacz sygnału ME60X to urządzenie niewielkie, aczkolwiek o potężnej mocy. Pracuje w standardzie Wi-fi 6 i oferuje prędkości do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Dwie regulowane anteny ze wsparciem beamformingu ukierunkowują sygnał Wi-fi, pozwalając mu dotrzeć dalej niż wynosi zasięg routera i zapewniając stabilne połączenie. Beamforming to nie wszystko, co oferuje urządzenie – jest ono także zgodne z EasyMesh, co przekłada się na możliwość stworzenia domowej sieci Mesh. Nie ma przy tym znaczenia router, aczkolwiek musi on obsługiwać ten standard.

ME60X może pracować również jako Access Point Wi-Fi 6.Konfiguracja urządzenia jest niezwykle intuicyjna i można jej dokonać na trzy sposoby: poprzez mechanizm WPS, aplikację mobilną lub klasyczny interfejs przeglądarkowy. Korzystając z aplikacji MERCUSYS, dostępnej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android, użytkownik może także monitorować stan wzmacniacza, kontrolować jego funkcje oraz zmieniać jego ustawienia.

Z możliwości ME60X mogą także korzystać starsze urządzenie, nie posiadające karty Wi-fi, jak starsze telewizory czy komputery stacjonarne. W jaki sposób? Pomoże w tym gigabitowy port. Na tym nie koniec zalet wzmacniacza. Cały ruch sieciowy jest szyfrowany w standardzie WPA3, co chroni przed atakami i zapewnia bezpieczeństw transferowanych danych. Ponadto znajduje się na nim wskaźnik siły sygnału, dzięki czemu zawsze umieści się go w optymalnym miejscu.

A za ile to wszystko? ME60X znajdzie się wkrótce w sprzedaży w cenie ok. 180 zł. Wzmacniacz obejmuje trzyletnia gwarancja producenta.