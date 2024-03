Windows 10 – nowa aktualizacja wprowadza praktyczną nowość

Aktualizacje Windows często coś zepsują, ale na szczęście nie jest to reguła. Bezpieczeństwo ostatniej mogę potwierdzić osobiście – zainstalowałem ją i póki co nie zauważam żadnych negatywnych zmian. Jeśli zatem chcesz wprowadzić KB5034843, zajrzyj po prostu do Windows Update – już tam na Ciebie czeka. Jest to aktualizacja opcjonalna, a więc nie musisz tego robić. A czego spodziewać się po jej wprowadzeniu?

Windows 10 KB5034843 – lista zmian i nowości

Microsoft zaimplementował w Windows 10 funkcję znaną już z Windows 11. Jest to możliwość udostępniania plików bezpośrednio do takich aplikacji, jak WhatsApp, Facebook lub Gmail. W tym celu należy po prostu kliknąć na wybrany plik lub zaznaczyć adres i z menu kontekstowego wybrać opcję “Udostępnij”. Wspomniane aplikacje pojawią się na liście docelowej, jednak oczywiście pod warunkiem, że zostały wcześniej zainstalowane w systemie. W przypadku WhatsApp komunikator musi mieć wsparcie dla danego formatu plików. Microsoft poinformował, że w kolejnej aktualizacji pojawi się wsparcie dla wysyłania bezpośrednio na platformę X.

Aktualizacja wprowadza zmiany do narzędzia Windows Backup. Zostaje ono wycofane w tło, czyli nie będzie już indeksowane w wyszukiwarce ani menu Start. Microsoft rozwiązał też bug polegający na tym, że gry nie pozostawały na dysku dodatkowym, nawet jeśli określono dodatkową lokalizację. Inna godna uwagi nowinka w Windows 10 KB5034843 dotyczy aplikacji Windows Backup. Po zainstalowaniu aktualizacji narzędzie nie będzie już indeksowane przez menu Start ani przez wyszukiwanie. Poprawiono również logowanie do sesji wirtualnego pulpitu Azure, a także niektóre problemy z wyświetlaniem ustawień połączenia internetowego w Edge oraz logowaniem z Windows Hello dla biznesu.

Czytaj też: Jak szybko da się zainstalować Windows 10? Nie uwierzysz, jaki jest nowy rekord

Microsoft informuje, że pozostały dwa nienaprawione problemy. Oba dotyczą nieprawidłowego położenia ikonki Copilota, a więc są to problemy czysto kosmetyczne, nie mające żadnego wpływu na komfort użytkowania systemu Windows 10.