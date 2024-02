Jak szybko da się zainstalować Windows 10? Nie uwierzysz, jaki jest nowy rekord

W branży gamingowej istnieje określenie “speedrun”. Polega to na tym, że daną grę przechodzi się w najkrótszym możliwym czasie. Specjaliści potrafią kończyć rozbudowane tytuły, których przejście zajmuje normalnie kilkanaście godzin, w paręnaście minut. Do instalacji systemu termin “speedrun” jakoś nie pasuje, aczkolwiek to właśnie on się nasuwa, gdy tylko czytamy o najnowszym rekordzie.

Windows 10 zainstalowany w czasie krótszym niż dwie minuty

Czy pamiętasz, ile czasu zajęło Ci zainstalowanie systemu? Zapewne nikt z zegarkiem w ręku tego nie mierzył, jednak na pewno było to co najmniej kilkanaście minut. Deweloper podpisujący się jak NTDev, a którego można kojarzyć jako twórcę odchudzonych edycji Windows 10 i 11 – Tiny10 i Tiny11, postanowił sprawdzić, jak szybko uda się zainstalować Windows 10. Jednak zauważmy, że rekord pobił, korzystając właśnie ze swojej wersji instalacyjnej, czyli Tiny10.

Czym różni się od zwykłej? Nie ma przede wszystkim tak wielu usług i aplikacji, jest także pozbawiona zbędnych elementów. Inaczej mówiąc – otrzymujemy czystą podstawę, do której dopiero możemy dodawać kolejne elementy. Nic zatem dziwnego, że instalacja Tiny10 odbyła się błyskawicznie. Mówiąc konkretnie – zajęła 104 sekundy. Cały proces pokazuje poniższe nagranie:

Oczywiście weźmy pod uwagę, że taka nieoficjalna modyfikacja rządzi się nieco innymi zasadami instalacji niż zwykła. Ponadto zawsze istnieje ryzyko, że Tiny10 nie będzie działać poprawnie. Póki co klasycznej instalacji nie da się skrócić i nadal trzeba zarezerwować sobie na to ok. 20 minut.

Tu przy okazji można przypomnieć, że za 1,5 roku, w październiku 2025, wsparcie dla Windows 10 zostanie oficjalnie zakończone. Czy Tiny10 będzie po tym okresie otrzymywać aktualizacje? Wątpię. Można jednak przesiąść się na Tiny11 od tego samego dewelopera i wraz z nim kontynuować swoją przygodę z “okienkami”. Do października 2025 powinien pojawić się na rynku również Windows 12, więc alternatywa to po prostu poczekanie na niego.