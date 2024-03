Przetwarzanie sygnałów w mgnieniu oka. Tak w akcji prezentuje się nowy układ fotoniczny

Wykonuje również obliczenia z wykorzystaniem optyki, o czym dowiadujemy się z artykułu zamieszczonego w Nature. Zespół, na czele którego stanął Wang Cheng, może mówić o prawdziwym sukcesie, gdyż stworzony układ jest 1000 razy szybszy od obecnie używanych procesorów, a dodatkowo wymaga do działania znacznie mniej energii. Na tym jego zalety się nie kończą, gdyż autorzy zwracają uwagę na szeroki zakres zastosowań.

Jak można byłoby z niego skorzystać? Mówi się między innymi o komunikacji bezprzewodowej 5G i 6G, systemach radarowych o wysokiej rozdzielczości, sztucznej inteligencji, obrazowaniu komputerowym oraz przetwarzaniu wideo. Układ znany jako MWP (microwave photonics) łączy ultraszybką konwersję elektrooptyczną z niskostratnym, wielofunkcyjnym przetwarzaniem sygnału.

Zaprojektowany przez inżynierów z Hongkongu układ fotoniczny pozwala na błyskawiczne przetwarzanie sygnałów z wysoką wydajnością i przy niskim zużyciu energii

A wszystko to na pojedynczym układzie, co stanowi ważne osiągnięcie, jakim nie mógł się pochwalić do tej pory żaden inny zespół. Możliwości płynące z wdrażania tego typu układów będą na wagę złota, szczególnie biorąc pod uwagę rosnącą popularność technologii pokroju internetu rzeczy, przechowywania danych w chmurze czy też sieci bezprzewodowych. MWP opiera się na komponentach optycznych, dzięki którym wytwarza, transmituje i manipuluje sygnałami mikrofalowymi.

Niestety, dotychczasowe starania w tym zakresie były ograniczone przez jeden poważny problem: trudno było osiągnąć ultraszybkie przetwarzanie analogowe przy jednoczesnej integracji na jednym układzie i z zapewnieniem zadowalającej wysokiej wydajności oraz niskiego zapotrzebowania energetycznego. Poczynione przez inżynierów z Hongkongu postępy powinny sprawić, iż do użytku wejdą mikrofalowe układy fotoniczne o niewielkich rozmiarach, lecz wysokiej przydatności.