MSI Claw wkracza na rynek – już możesz zamówić go w przedsprzedaży

Jak chwali się samo MSI, Claw “zaprojektowano z wykorzystaniem antropometrii”, dzięki czemu ma pasować do naturalnego uchwytu oraz być optymalnie ergonomiczny. Ale nie są to oczywiście jego jedyne zalety. Przyjrzyjmy się, co potrafi i czego możemy po nim oczekiwać.

MSC Claw – specyfikacja może robić wrażenie

Zacznijmy od najważniejszego, czyli tego, na jakich podzespołach oparty jest handheld MSI Claw. Pełna specyfikacja prezentuje się następująco:

Procesor: Intel Core Ultra 7 155H lub Intel Core Ultra 5 135H

System operacyjny: Windows 11 Home

Pamięć LPDDR5: 16GB, dual channel

Ekran 7″ FHD (1920 x 1080), 120 Hz, dotykowy, 100% sRGB, 500 nitów, typu IPS

Grafika: Intel Arc Graphics

Dysk: 512 GB SSD NVMe M.2 2230 PCIe Gen 4 x4

Sensory: 6-Axis IMU Vibration Motor

Komunikacja: Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4

Audio: Głośniki 2 × 2W / 1× Audio combojack / Hi-Res Audio ready

Porty: I/O 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD 3.0 Charging), 1 x microSD (czyntik kart), 1 x Audio combojack, 1x przycisk Power z czytnikiem linii papilarnych

Bateria/Ładowarka: 6-komorowa, Li-Polymer, 53Whr / 65W USB Type-C PD 3.0

Wymiary: 294 (W) x 117(D) x 21.2(H) mm

Waga: 675 g

Kolor: czarny

MSI Claw wyposażono w system chłodzenia MSI CoolerBoostHyperFlow. To konstrukcja z dwoma wentylatorami i dwiema rurkami cieplnymi. Przekierowuje część powietrza w celu chłodzenia elementów wewnętrznych, utrzymując niską temperaturę komponentów. Urządzenie zasila bateria 53 Wh, a dzięki szybkiemu ładowaniu 65 W będzie można szybko uzupełnić brakującą energię.

Jak możemy przeczytać w informacji prasowej: “Claw został zaprojektowany tak, aby pasował do naturalnego uchwytu graczy, zapewniając intuicyjne wrażenia z gry dla dłoni każdej wielkości”. Ponieważ nie mieliśmy go jeszcze w rękach, pozostaje wierzyć na słowo. Przyciski ABXY są otoczone pierścieniami świetlnymi RGB, zaś drążki analogowe i spusty LT/RT mają czujniki Halla. Poprzez unikanie kontaktu fizycznego wydłuża się żywotność i znika “efekt dryfowania”.

W handheldzie pojawia się znane centrum sterowania marki, czyli MSI Center, zapewniające łatwy dostęp do najważniejszych funkcji i ustawień. Handheld obsługuje także MSI APP Player, oferując nie tylko gry Windows, ale i dostęp do gier mobilnych na Androida.

MSI Claw – ceny i dostępność

MSI Claw dostępny będzie w dwóch wersjach, różniących się procesorem. Cena za edycję z Intel Core Ultra 7 155H to 3899 zł, a z Intel Core Ultra 5 135H to 3499 zł. Przedsprzedaż ruszyła 1 marca o godzinie 15:00. Urządzenie znajdzie się w ofercie sieci x-kom, Media Expert, Euro RTV AGD, Komputronik oraz Morele.

Oprócz tego do sprzedaży trafią też akcesoria – podróżne etui z przegródkami do przechowywania kabli i kart microSD, szkło hartowane, które zagwarantuje ochronę konsoli przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi oraz smycz i brelok do kluczy w kształcie łapy smoka zakończonej pazurami. Będzie można także zakupić stację dokującą MSI Nest Docking Station (399 zł), która zapewnia kompleksowe funkcje, takie jak szybkie ładowanie, transfer danych oraz możliwość podłączenia telewizora lub zewnętrznego monitora, a także klawiatury i myszy.