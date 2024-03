Niemieckie działka przeciwlotnicze Skyranger trafią do kolejnego państwa. Plują 30-mm pociskami, jak szalone

Skyranger dla Austrii. 36 pojazdów Pandur doczeka się wielkiego działka przeciwlotniczego

Ogłoszony właśnie kontrakt między Austrią oraz niemiecką firmą Rheinmetall skupia się na zapewnieniu austriackim pojazdom pancernym najnowocześniejszego systemu obrony przeciwlotniczej, czyli wieżyczki Skyranger, co ma rozpocząć się w 2026 roku. Wiemy, że w realizacji tego celu Rheinmetall będzie współpracować z GDELS, które ma za zadanie ulepszenie austriackich opancerzonych pojazdów kołowych Pandur EVO właśnie o nowoczesne zdolności obrony przeciwlotniczej. W grę wejdą zarówno zaawansowane czujniki, jak i potężne automatyczne działo kalibru 30 mm w połączeniu z kierowanymi pociskami, a w tym pociskami przeciwlotniczymi Mistral. Wszystko to w ramach jednego kompleksu wieżyczki.

Tak się składa, że Rheinmetall opracował specyficzną, bo lekką wersję Skyranger 30, która jest dostosowana do bezproblemowej integracji z Pandur, zapewniając skuteczną odpowiedź na zagrożenia powietrzne przy jednoczesnym zachowaniu strategicznej mobilności i operacyjnej autonomii. W tej wersji ciągle główną rolę odgrywa obrotowa wieża, która została wyposażona w radar w paśmie S o 360-stopniowym pokryciu otoczenia, pasywny system szybkiego wykrywania i śledzenia na podczerwień (FIRST), który to zwiększa zdolności detekcji i śledzenia zagrożeń oraz zintegrowany system dowodzenia i kontroli.

Najważniejszym elementem tego systemu jest 30-mm działko Oerlikon KCE 30mmx173, które ma dostęp do 250 sztuk amunicji. Specjalność tej broni polega na zdolności do strzelania programowalnymi pociskami powietrznymi AHEAD, które to po detonacji wystrzeliwują stożek podpocisków wolframu, znacząco zwiększając prawdopodobieństwo trafienia zwłaszcza w małe ruchliwe cele, takie jak drony czy pociski manewrujące.

Innymi więc słowy, Skyranger 30 to zaawansowany system przeciwlotniczy, więc nic dziwnego, że niemiecka firma Rheinmetall zdołała zainteresować tym dziełem austriackie wojsko. Zwłaszcza po tym, jak w ostatnim miesiącu 2023 roku doszło do rozległych testów tego systemu na poligonie Ochsenboden w Szwajcarii. Wtedy to Skyranger 30 A1, a więc prototyp finalnej wersji systemu, przeszedł wszechstronną ocenę zarówno w trybie stacjonarnym, jak i mobilnym. Te testy były kluczowe dla całkowitej kwalifikacji systemu Skyranger 30 A3, która wedle oczekiwań ma nastąpić do połowy 2024 roku. Co warte odnotowania, zaledwie kilka dni temu austriacka armia podpisała ze spółką General Dynamics European Land Systems-Steyr umowę o wartości około 1,8 miliarda euro na dostawę 225 kołowych transporterów opancerzonych Pandur EVO.