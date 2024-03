Nvidia ogłasza koniec rodziny popularnych kart graficznych. Przez długi czas rządziła na rynku

Tylko osoby, które mocno siedzą w temacie kart graficznych, byłyby w stanie powiedzieć, ile generacji kart GeForce jak dotąd pojawiło się na rynku. Linia ta rozpoczęła się w 1999 rok, a do tej pory ukazało się 17 rodzin. Pierwszy układ, czyli GeForce 256, dzielą od GeForce 4090 aż 24 lata. Oczywiście większość z nich już dawno została wycofana, a teraz dołącza do nich pierwszy przedstawiciel nowoczesnej rodziny – GTX 16.

Nvidia GeForce 16 – z dobrodziejstw Turinga korzystały miliony

Rodzina GTX 16, oparta na architekturze Turing, została oficjalnie wprowadzona wraz z pojawieniem się GeForce GTX 1660 Ti, co miało miejsce 22 lutego 2019. I to właśnie ten układ przez lata królował wśród graczy. Jak pamiętam, ankiety wśród użytkowników Steam jeszcze w 2023 roku pokazywały, że jest to karta graficzna znajdująca się na podium najpopularniejszych. Oczywiście kolejne układy były coraz mocniejsze, jednak nie każda gra potrzebuje aż tak zaawansowanych możliwości, które dawały mocniejsze RTX-y.

Po pięciu latach rodzina GTX 16 zostaje oficjalnie posłana na emeryturę. Już w grudniu 2023 roku słyszeliśmy plotki, że Nvidia ma zamiar usunąć z rynku wszystkie układy bez wsparcia dla ray tracingu oraz DLSS. Oznacza to ogólnie eliminację wszystkich GTX-ów. Pozostaną tylko układy RTX. Nie będą już produkowane podzespoły do ich produkcji, a jedyne, które pozostaną na rynku, to te niesprzedane, zalegające w sklepach i magazynach.

fot.: GeForce 256 Quadro/Wikipedia

Zobacz też: Nvidia odświeża aplikację i łączy ją z GeForce Experience. Nie tylko gracze będą zadowoleni

Jak sprawdziłem polskie sklepy i sieci komputerowe, GTX 16 już dawno nie jest dostępny w naszym rejonie. W większości miejsc każda karta Nvidia z rodziny ma status “wycofana” albo “wyprzedana”. Można znaleźć jednak kilka modeli na Allegro w cenie od 500 złotych w górę. Jak szacuje sam producent, nieliczne egzemplarze, które pozostały na rynku, znikną z niego za góra trzy miesiące.

Ale czy dzisiaj zakup GTX 16 ma sens? W wielu przypadkach jak najbardziej. Laptopy czy komputery przeznaczone do prac biurowych nie potrzebują większości funkcji dawanych przez bardziej zaawansowane modele. Dlatego jeśli potrzebujesz solidnej grafiki do takiej maszyny, a nie chcesz dużo płacić, może GTX 16 będzie dobry rozwiązaniem?