Palit Maker zmienia karty graficzne w dzieła sztuki. Smok w desktopie? Czemu nie!

Czym jest Palit Maker? To funkcja umożliwiającą użytkownikom zaprojektowanie własnej osłony układu chłodzenia. Pozwala połączyć pasję do gier komputerowych oraz technologii z głęboko osobistymi aspiracjami twórców. O jej możliwościach świadczą projekty, które powstały w ostatnich tygodniach. Zobacz je, a być może poczujesz wenę do stworzenia własnych projektów?