Perspektywy Women in Tech 2024 już w czerwcu w Warszawie. Temat wiodący aktualnym wyzwaniem

W ciągu zaledwie kilku lat konferencja Perspektywy Women in Tech Summit (PWiTS) stała się największym wydarzeniem dla kobiet w technologiach w Europie i Azji. To już stałe miejsce spotkań osób C-level, profesjonalistek i studentek kierunków nowotechnologicznych. PWiTS ma charakter niekomercyjny – dla studentek i studentów kierunków technicznych, fizyki i matematyki oferowane są bezpłatne bilety. Dodatkowo każdego roku powstaje zestawienie TOP-100, czyli lista najlepszych ekspertek specjalizujących się w różnych technologiach, nauce i innowacjach (AI, cloud computing, 5G, cybersecurity). W 2024 roku tematem TOP-100 będzie data science.

Jak tłumaczy dr Bianka Siwińska, pomysłodawczyni konferencji i CEO Fundacji Edukacyjnej Perspektywy: Organizujemy Perspektywy Women in Tech Summit, ponieważ od lat troszczymy się o zwiększenie udziału kobiet w IT/Tech, by technologiczna przyszłość świata była tworzona z myślą o potrzebach wszystkich użytkowników, a proponowane rozwiązania stawały się coraz lepsze dzięki uwzględnianiu różnorodnych perspektyw. Technologia to nasza supermoc, ale musimy zadbać o to, by była dla nas jak najbardziej przyjazna. W świecie, w którym jesteśmy nieustannie bombardowani_ane innowacjami, newsami i aktualizacjami, opanowuje nas coraz większe cyfrowe zmęczenie. Stąd właśnie hasło tegorocznego Perspektywy Women in Tech Summit i propozycja na cały rok jako Year of Tech-Life Balance.

Czytaj też: Różnorodność w branży IT receptą na sukces? Podcast the:protocol pomaga zrozumieć warunki i korzyści

Warto przypomnieć, że to właśnie PWiTS był w Polsce pierwszym wielkoskalowym wydarzeniem pozytywnym klimatycznie. Organizatorzy konferencji od 2022 r. liczą, redukują i kompensują z nawiązką emisję gazów cieplarnianych związaną z realizacją wydarzenia. W tym roku jako pierwsi aktywnie włączą się w działania na rzecz restytucji obszarów wodno-błotnych.

Perspektywy Women in Tech 2024 – wyjątkowa gościni na tegorocznej edycji

Gościnią specjalną na tegorocznej edycji Perspektywy Women in Tech Summit będzie Gitanjali Rao – młoda wynalazczyni, autorka i inspirująca mówczyni, która promuje STEM na całym świecie. Jest autorką przetłumaczonej na 6 języków książki „Przewodnik młodego innowatora po STEM”. W 2020 r. Rao za swoje wynalazki oraz prowadzone przez nią warsztaty STEM została uhonorowana tytułem TIME Kid of the Year magazynu TIME. Jej wynalazki to: Kindly (aplikacja do walki z cyberprzemocą), Tetyda, (innowacyjne narzędzie do wykrywania skażenia wody pitnej ołowiem) oraz Epione, (urządzenie do wczesnego diagnozowania uzależnienia od opioidów). Obecnie Rao jest studentką pierwszego roku w Massachusetts Institute of Technology.

W imieniu naszej redakcji serdecznie zapraszamy w dniach 12-13 czerwca 2024 do hali EXPO XXI w Warszawie (ul. Prądzyńskiego 12/14) na Perspektywy Women in Tech 2024.