Uderzy z zaskoczenia i z ogromną siłą. Pocisk Hyunmoo-IV-2 zwiększy potencjał Korei Południowej

Jak wiele zmieni południowokoreański pocisk balistyczny wystrzeliwany z okrętów?

Korea Południowa oficjalnie zatwierdziła rozwój nowego systemu balistycznych pocisków rakietowych wystrzeliwanych z okrętów, aby zwiększyć swoje zdolności w zakresie wojny morskiej. Program Hyunmoo-IV-2 (“pocisk balistyczny okręt-ląd”) został zatwierdzony podczas niedawnego posiedzenia Komitetu Promocji Programu Obronnego, które odbyło się 22 marca. Podczas niego uznano, że balistyczne pociski wystrzeliwane z okrętów odzwierciedlają strategiczny ruch Korei Południowej, który ma na celu wzmocnienie jej zdolności do przeprowadzania precyzyjnych ataków na długie dystanse przy celowaniu w kluczowe obiekty wroga.

Rozwój tego nowego pocisku balistycznego będzie kierowany przez Agencję Rozwoju Obrony (ADD), która ma za zadanie nadzorować projekt od fazy “rozwoju systemu”, a więc z pominięciem fazy badawczej, co przyspieszy program. Na projekt przeznaczono koszty w wysokości 237,1 miliarda wonów, czyli około 700 mln złotych. Szczegółowy projekt i rozwój systemu mają zostać zakończone do 2028 roku, a maksymalnie rok później ma ruszyć produkcja. Finalnie cały program ma trwać do 2036 roku, a przewidywane całkowite koszty wyniosą około 680 miliardów wonów, a więc ponad 2 miliardy złotych.

Ten strategiczny system rakietowy jest zaprojektowany do współpracy z trzema różnymi typami okrętów południowokoreańskiej marynarki z rodzimym systemem pionowych wyrzutni KVLS-II. Co ciekawe, charakterystyka tego nowego pocisku balistycznego jest bardzo podobna do cech, które odznaczają południowokoreański pocisk balistyczny wystrzeliwany z okrętu podwodnego, czyli Hyunmoo-IV-4, a to szczególnie pod względem konstrukcji i zasięgu operacyjnego, który przekracza 800 kilometrów. Ten nowy pocisk ma również wykorzystywać zaawansowane głowice penetracyjne i solidne funkcje przeciwdziałania zakłóceniom, będące znakami rozpoznawczymi południowokoreańskich strategicznych systemów zbrojeniowych.

Dążenie do opracowania pocisku balistycznego wystrzeliwanego z nawodnych okrętów ma stanowić kluczowy element strategii odstraszania Korei Południowej, który ma na celu odparcie potencjalnych zagrożeń i zapewnienie szybkich zdolności reagowania w obliczu prowokacji nuklearnych i rakietowych Korei Północnej. Gdyby tego było mało, poprzez rozwijanie zdolności do wystrzeliwania balistycznych pocisków rakietowych z okrętów na podstawie rodzimych rozwiązań, Korea Południowa znacząco wzmacnia swoją postawę wojskową, podkreślając swoje zaangażowanie w utrzymanie pokoju i stabilności w regionie poprzez swoje zaawansowane zdolności obronne.