Poznaj wszystkie zalety napędów hybrydowych Toyoty

Samochody hybrydowe Toyoty – innowacja w służbie ekologii

Toyota Corolla Touring Sports

Skąd wziął się pomysł na auta hybrydowe? Jest on równie prosty jak jego realizacja – w poszukiwaniu efektywnego napędu, który pozwoli zużywać mniej paliwa, jeździć oszczędniej i spełnić restrykcyjne normy emisji, inżynierowie Toyoty postanowili wykorzystać energię, która w konwencjonalnie napędzanym aucie zwyczajnie się marnuje. W dużym skrócie – samochody hybrydowe odzyskują energię podczas hamowania i ponownie wykorzystują ją do jazdy.

Toyota nieustannie pracuje nad udoskonalaniem napędów hybrydowych, wprowadzając mnóstwo innowacji, które sprawiły, że hybrydy oprócz wyraźnej oszczędności, dają popis w kwestii niezawodności i trwałości. Przykładem może być przekładnia nazwana e-CVT – opatentowana przez Toyotę bezstopniowa skrzynia biegów wykorzystuje prawa fizyki, by połączyć poszczególne komponenty napędu w zgrany zespół, w którym wszystko pracuje jak w zegarku. Symbioza solidnych, wolnossących silników benzynowych, bezawaryjnych jednostek elektrycznych i baterii hybrydowych, zdolnych szybko magazynować i oddawać energię, już w Priusie pierwszej generacji zachwycała oszczędną pracą. Współczesne napędy hybrydowe piątej generacji zużywają wyjątkowo mało paliwa, jeżdżą przez większość czasu w trybie elektrycznym, a do tego zapewniają bardzo dobre osiągi. Niskie spalanie sprawia, że auta hybrydowe Toyoty współgrają nie tylko z oczekiwaniami kierowców, ale i ustawodawców, którzy bacznie przyglądają się emisjom i poziomowi zanieczyszczeń – niskoemisyjne hybrydy od dawna były przecież wyborem tych kierowców, którym zależy na środowisku i ekologii.

Hybryda Toyoty – efektywność i oszczędność

Nowa Toyota Yaris

Zalety hybrydowego napędu Toyoty są jak najbardziej mierzalne – zarówno dla urzędników, którzy w czasie testów homologacyjnych skrupulatnie notują każdy wyemitowany gram CO2, jak i dla kierowców, którzy najczęściej w swoich autach mierzą po prostu zużycie paliwa. Matematyka dowodzi, że trudno o bardziej oszczędny wybór niż hybryda.

Zużycie paliwa jest bowiem niewiarygodnie niskie i to niezależnie od tego, czy mówimy o aucie typowo miejskim czy 7-osobowym SUV-ie. Napęd hybrydowy jest wszechstronny i znajduje zastosowanie w autach każdego segmentu. Wystarczy porównać spalanie w konkurencyjnych, konwencjonalnie napędzanych samochodach i w hybrydach Toyoty. Ile paliwa zużywają popularne modele?

Nowa Toyota Yaris

Najmniejszy hybrydowy model, czyli Toyota Yaris hybryda, daje prawdziwy popis oszczędności. Średnie zużycie paliwa wynosi zaledwie od 3,8 l/100 km, przy czym w miejskich warunkach możliwe jest osiągnięcie jeszcze lepszego wyniku. Nieco większa Toyota Corolla w wersji 1.8 Hybrid zużywa tylko od 4,4 l/100 km, a świeżo zaprezentowana Toyota C-HR hybryda może pochwalić się spalaniem od 4,7 l/100 km. Im większy model, tym bardziej imponujące robią się liczby. Przykładem jest Toyota Highlander, czyli mierzący prawie 5 metrów rodzinny SUV, w którym podróżować może 7 osób. 248-konny napęd hybrydowy pod maską notuje zużycie na poziomie od 6,6 l/100 km! W przypadku każdego z tych modeli zużycie paliwa jest o kilka litrów na każde 100 km mniejsze niż w porównywalnych samochodach z konwencjonalnymi silnikami benzynowymi. W dodatku różnica ta jest tym większa, im częściej jeździmy po mieście, stoimy w korkach i zatrzymujemy się na światłach.

Na jakie korzyści przekładają się takie wartości? W praktyce, oprócz rzadszych wizyt na stacji benzynowej, dla kierowcy, który pokonuje w ciągu roku 25 000 km, jazda hybrydą oznacza oszczędność rzędu kilku tysięcy złotych. Wszystko zależy do stylu jazdy i cen paliw, ale w każdym scenariuszu samochód hybrydowy sprawia, że w kieszeni zostaje nam konkretna suma.

Auta hybrydowe – innowacyjne nowe generacje napędów

Toyota Corolla Cross

Policzalne korzyści to efekt innowacji, które z generacji na generację pozwalały hybrydowym samochodom przekonywać do siebie coraz większą liczbę kierowców. Najnowsza, piąta odsłona hybrydy Toyoty wprowadziła szereg zmian.

Modyfikacje sprawiły przede wszystkim, że hybrydowy napęd pracuje w bardziej przewidywalny i pożądany przez kierowcę sposób. Niższe obroty silnika przekładają się na mniejszy poziom hałasu, a wyostrzona reakcja na gaz sprawia, że korzyści płynące z zastosowania mocnego elektrycznego silnika dają o sobie znać jeszcze częściej. Nie tylko wrażenia z jazdy uległy jednak poprawie – cały układ hybrydowy został unowocześniony, a co za tym idzie – zminiaturyzowany.

Poszczególne komponenty układu są teraz mniejsze o około 20-30 procent od tych, które stosowane były w czwartej generacji. Wydajniejszy akumulator litowo-jonowy jest z kolei mocniejszy i lżejszy, a w mechanicznych podzespołach przeprojektowano układy smarowania i rozprowadzania oleju, które wykorzystują olej o niskiej lepkości, by zminimalizować wewnętrzne opory i ograniczyć straty energii.

Samochód hybrydowy Toyoty – bezpieczny i niezawodny

Toyota Corolla Cross

Wszystkie modyfikacje wprowadzone w nowej generacji (zadebiutowała ona pod maską modelu Corolla Cross) znacznie poprawiają dynamikę i wrażenia zza kierownicy. Jest jednak kwestia, która nie uległa zmianie – legendarna trwałość i niezawodność hybryd Toyoty.

Samochody hybrydowe Toyoty od samego początku są wytwarzane z myślą o bezawaryjnej jeździe. Zasada działania napędu przez lata nie uległa zbyt dużym zmianom – w ciągu 27 lat na rynku technologia ta dała się już poznać jako wyjątkowo trwała, a jeżdżącym tego dowodem są m.in. taksówki, które w wymagających, miejskich warunkach przejeżdżają setki tysięcy bezproblemowych kilometrów. Prosta konstrukcja, niewysilone, opracowane z dużą rezerwą podzespoły czy przytaczany na uczelniach całego świata system zarządzania produkcją i jakością stosowany w zakładach Toyoty to sprawdzony przepis na auto, które nie zawiedzie nawet w najbardziej wymagających warunkach. Dość powiedzieć, że hybrydowa technologia sprawdza się w każdym zakątku ziemi i z jej zalet na co dzień korzystają miliony kierowców.

Hybrydowe modele Toyoty wyróżniają się także bezpieczeństwem. We wszystkich hybrydowych modelach marki, które oferowane są na naszym rynku, standardem są m.in. adaptacyjny tempomat, asystent utrzymania pasa ruchu czy układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, a w niektórych modelach również motocyklistów.

Hybrydowe Toyoty i ich wpływ na środowisko

Toyota Prius

Samochód hybrydowy łączy zalety aut elektrycznych i spalinowych, a jego ekologiczny charakter wynika z kilku aspektów. W hybrydach stosowana jest znacznie mniejsza bateria niż w autach elektrycznych, dlatego jej produkcja w mniejszym stopniu obciąża środowisko i wymaga mniej zasobów. Z drugiej strony, emisje spalin i wpływ na środowisko są znacząco zredukowane względem samochodu spalinowego. Ślad węglowy samochodów hybrydowych w ciągu całego cyklu życia jest więc bardzo korzystny, podobnie jak wpływ tego typu aut na jakość powietrza w miastach. Dodatkową korzyścią jest zgodność z surowymi normami emisji spalin. Regulacje środowiskowe są obecnie bardzo restrykcyjne i znacznie łatwiej spełnić wszystkie wymagania, gdy pod maską pracuje nowoczesna hybryda.

Toyota Hybrid – przegląd modeli z napędem hybrydowym

Toyota Prius

Od czasów Priusa pierwszej generacji zmieniło się prawie wszystko. Przede wszystkim zmienił się Prius, którego piąta generacja jest wyposażona w superoszczędny napęd plug-in hybrid. Gama oferowanych obecnie hybryd Toyoty obejmuje wszystkie kluczowe segmenty, a na polskim rynku możemy wybierać spośród aż jedenastu modeli. Niektóre z nich są dostępne również w wersji plug-in. Skupmy się jednak na klasycznych hybrydach.

Toyota Yaris

Ofertę zelektryfikowanych aut Toyoty otwiera Yaris. Miejski hatchback jest prawdziwym królem oszczędności, niskim spalaniem premiuje jazdę w wymagających miejskich warunkach, a dzięki zaletom platformy TNGA spisze się doskonale również w trasie. Yaris ma także nieco większego brata – Yarisa Cross. Miejski SUV Toyoty jest najmniejszym modelem marki, w którym hybryda występuje w wersji z napędem na obie osie. AWD-i to rozwiązanie, które łączy oszczędność hybrydy z pewnością prowadzenia na śliskiej nawierzchni. Podniesiony prześwit to z kolei dodatkowa korzyść dla tych, którzy regularnie zjeżdżają z asfaltu.

Toyota CH-R

Hybrydową nowością, której nie można pominąć, jest również Toyota C-HR. Odważnie stylizowany SUV już w pierwszej generacji skradł serca klientów, a jego najnowsza odsłona do pieczołowicie wykończonego wnętrza i świetnych właściwości jezdnych dodaje hybrydę piątej generacji oraz opcjonalny napęd na 4 koła. Podobne podzespoły, opakowane w nieco bardziej stonowane, ale większe nadwozie znajdziemy w praktycznej Corolli Cross. Najnowszy członek rodziny Corolli to doskonały wybór dla rodzin oraz tych klientów, którzy od samochodu oczekują niskiego zużycia paliwa i uniwersalności.

Toyota Corolla

A jeśli już mowa o rodzinie Corolli, to prawdziwa gwiazda światowych rynków występuje obecnie w trzech wersjach nadwozia – hatchback, sedan i kombi. Wszystkie mają pod maską hybrydę 5. generacji i wszystkie zachwycają oszczędnością.

Toyota Camry

Segment wyżej pozycjonowana jest Toyota Camry. To wyjątkowo wygodny i prestiżowy sedan, który właśnie doczekał się nowej odsłony i niedługo wjedzie do salonów. Będzie starannie wyciszony, bardziej dynamiczny i jeszcze lepiej wyposażony. Słowem – zaoferuje dokładnie to, czego oczekują klienci.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 to z kolei hybrydowy przebój Toyoty, który rywalizuje w segmencie D-SUV. Mocny układ napędowy, opcjonalny napęd AWD-i, przestronne wnętrze i zdolności terenowe, które zachęcają do zjechania z utartego szlaku, to główne zalety modelu, który w latach 90. zapoczątkował historię SUV-ów – obecnie najchętniej wybieranych samochodów na rynku. Podobnie jak nowy Prius, Toyota RAV4 hybryda występuje w wariancie plug-in – ładowanym z gniazdka i wyjątkowo szybkim. 306-konny układ napędowy gwarantuje rewelacyjne osiągi, a pojemna bateria duży zasięg na poziomie 75 km w cyklu mieszanym i nawet do 98 km w mieście.

Toyota Highlander

Wspomniany już wcześniej Highlander to największy model z hybrydowym napędem. 7-osobowe wnętrze należy do standardowego wyposażenia dużego SUV-a Toyoty, podobnie jak oszczędna i dynamiczna hybryda oraz napęd AWD-i. Możliwość holowania przyczepy o masie dwóch ton dowodzi wszechstronności, a bagażnik po złożeniu siedzeń pomieści aż 1909 litrów bagażu.