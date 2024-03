realme 12 Pro 5G – dobry smartfon, ale można ponarzekać

realme 12 Pro 5G – specyfikacja i zestaw startowy

Zaczynam od podstaw, czyli specyfikacji, ponieważ to od niej zależy zarówno komfort użytkowania, jak i wydajność urządzenia. Od razu in minus zwraca uwagę procesor Snapdragon 6 Gen 1 – nie jest to najnowsza generacja. A co poza nim?

procesor : Qualcomm Snapdragon 6 gen 1

układ graficzny: Adreno 710

RAM: 12 GB

pamięć wbudowana: 256 GB

wyświetlacz : OLED 6,7″, 2412 x 1080 (FHD+), 394 ppi, odświeżanie 120Hz

aparat tylny: obiektyw główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 8 MP, teleobiektyw 32 MP

aparat przedni: 16 Mpix

zoom – kamera tylna: 2x

rozdzielczość nagrywania video: 1080p – 30 FPS, 720p – 30 FPS

łączność : 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi, NFC

nawigacja: GPS/AGPS, Glonass, Galileo, QZSS

złącza: USB-C x1 szt, gniazdo kart nanoSIM x2

szybkie ładowanie: 67W SuperVOOC

system operacyjny : Android 14 z nakładką realme UI

pojemność baterii : 5000 mAh

wymiary: 161,47mm x 74,02mm x 8,75mm

waga: 190g

W zestawie wraz z telefonem otrzymujemy wyłącznie podstawowe akcesoria: etui, kabel USB-C, ładowarkę, igiełkę do wysuwania tacki kart SIM, a także klasyczną „makulaturę”, czyli instrukcję oraz kartę gwarancyjną. Zestaw to nieco minimalistyczny, za 1799 zł (tyle kosztuje realme 12 Pro 5G w większości polskich sklepów) można by spodziewać się czegoś więcej.

realme 12 Pro 5G – wykonanie

Co do wykonania realme 12 Pro 5G, zdania mogą być podzielone. Z tyłu znajduje się bardzo duża wyspa obiektywów, a idący przez środek pleców wzór sprawia przyjemne dla oka wrażenie, że mamy telefon w etui zapinanym na zamek błyskawiczny. Z przodu jedyną rzeczą, którą widzimy na wyświetlaczu, jest naprawdę niewielki notch. Dzięki temu smartfon realme udostępnia całą powierzchnię wyświetlacza na treści – aż 95%! – co doceni się przy oglądaniu klipów wideo, przeglądaniu zdjęć czy czytaniu.

Przyciski mamy tylko dwa – są on umieszczone po prawej stronie. Zaznaczam, ze dwa, ponieważ w niektórych modelach producenta (np. realme 7) mamy trzy i są one umieszczone na obu bokach. Tu mamy klasycznie – zasilanie i głośność po prawej. Na dole znajduje się wejście USB-C oraz tacka na karty SIM, na górze zaś mikrofon i głośnik. Cała obudowa jest solidne spasowana, dlatego urządzenie ma stopień ochrony IP65 – można śmiało używać go podczas deszczu, niestraszny mu kurz czy zanieczyszczenia z powietrza.

Telefon dobrze leży w ręce, aczkolwiek wyświetlacz ma tendencję do błyskawicznego gromadzenia kurzu oraz brudu, dlatego należy przygotować się na to, że trzeba będzie codziennie przecierać go kilka razy. Oczywiście może pomóc zmiana etui fabrycznego na zamykane. Jeśli jednak używasz tylko ochronnych plecków, wówczas należy mieć to na uwadze.

realme 12 Pro 5G – wyświetlacz

A skoro już przy wyświetlaczu jesteśmy… Technologia OLED zapewnia niejako domyślnie świetne oddanie kolorów, a rozdzielczość 2412 x 1080 px, czyli Full HD+, doskonałą widoczność każdego szczegółu. I faktycznie – pod względem wizualnym nie można mieć żadnych zastrzeżeń, a dodatkowo w ustawianiach systemowych znajdziemy liczne opcje, pozwalające na jeszcze lepsze dostosowanie parametrów ekranu, zaczynając od częstotliwości odświeżania, kończąc na kolorystyce.

Dostępne są także tryby kolorów ekranu, od których zależy intensywność oraz wierność odwzorowania barw. Jeśli ktoś lubi bawić się w ręczne ustawienia parametrów tego typu, z pewnością będzie zachwycony!

realme 12 Pro 5G – funkcje i realme UI

Telefon realme 12 Pro 5G działa z nakładką realme UI (w momencie pisania tej recenzji jest to wersja 5.0). Oznacza to autorskie ikonki, funkcje oraz inne elementy systemu. Mamy tu także AppMarket, czyli rynek aplikacji pisanych specjalnie z myślą o nakładce, a także gier i apek znanych z normalnego Androida, ale dopasowanych do realme UI. Z instalowanych domyślnie zwraca uwagę Menadżer Telefonu, który zajmuje się kompleksowo bezpieczeństwem, włącznie z zabezpieczaniem płatności. Ciekawa jest także funkcja Zen Space, pozwalająca na zadbanie o cyfrową higienę. Poza tym mamy tu wszystko, co oferuje Google – z asystentem włącznie.

Tak więc funkcjonalność realme 12 Pro 5G stoi na wysokim poziomie. Mamy tu Androida plus bardzo praktyczne dodatki stworzone z myślą o nakładce. Niczego nie trzeba się uczyć – wszystko jest bardzo intuicyjne, a wszędzie widać objaśnienia dokładnie wyjaśniające działanie poszczególnych narzędzi i funkcji. Nawet przy pierwszym kontakcie z realme UI wejście jest bardzo gładkie.

A jak całość wypada pod względem wydajności? Poddałem realme 12 Pro 5G testom Geekbench oraz AnTuTu. Pomimo płynnego działania w zastosowaniach codziennych nie wypadł w nich dobrze – osiągnięte przez niego wyniki określić można jako “mocno średnie”. Jak widać na poniższych zrzutach ekranu, do najlepszych mu bardzo daleko, aczkolwiek nie jest źle. W AnTuTu najlepiej wypadł przy teście pamięci, najgorzej – GPU.

realme 12 Pro 5G – aparaty

Dla wielu osób najbardziej istotnym czynnikiem związanym z zakupem smartfona jest to, jakie ma on aparaty fotograficzne. Nie może to dziwić – od czasu do czasu zdjęcia robi każdy i każdy chce, aby były one jak najlepsze. Duża wyspa aparatów obiecuje wiele, a obiektywy, jakie się na niej znajdują, to konkretnie: główny 50 MP, ultraszerokokątny 8 MP oraz teleobiektyw 32 MP. Brzmi nieźle?

A i owszem, tym bardziej, że mamy tu sporo trybów wykonywania zdjęć: Ultra Night, Ulica, Zdjęcie, Portret, Pro (gdzie ustawiamy takie parametry, jak przysłona), Panorama, Wysoka rozdzielczość, Tryb gwiaździstego nieba i Efekt makiety. Jak wypadają w praktyce? Ogólnie solidnie, aczkolwiek nieco problemów sprawiają fotografie robione nocą – należy trzymać nieruchomo telefon, ponieważ przy ruchu możemy mieć rozmazany obraz lub artefakty. Najlepiej wypada w trybie Portret, gdzie samoczynnie rozmazuje tło oraz przy zwykłym Zdjęcie.

Zaletą realme 12 Pro 5G jest również 20-krotny zoom. Przybliża obraz bez większych strat oraz nieprzyjemnych efektów rozmazania. Przykład poniżej. Kolejno zdjęcia: bez zoomu, x2, x10 i x 20.

Tutaj przykłady trybu Portret:

Tutaj przykłady zdjęć nocnych:

A tu inne wykonane za pomocą realme 12 Pro 5G

Oczywiście nie mogło zabraknąć aparatu selfie, czyli obiektywu przedniego. Mamy tu obiektyw 16 MP, a podczas wykonywania fotki możemy wybrać jeden z kilkunastu filtrów celu uzyskania jak najlepszego ujęcia. Możliwy jest także natychmiastowy retusz. Jak wypada całość? Tu powiedziałbym, że raczej tak średnio.

realme 12 Pro 5G – wrażenia z użytkowania

Korzystałem z telefonu na co dzień przez ponad dwa tygodnie. Kilka rzeczy mnie w nim zirytowało. Pierwsza to wspomniane szybkie brudzenie się wyświetlacza. Problem ten można jednak rozwiązać dzięki etui. Druga – fakt, że czytnik odcisków palców umieszczono na wyświetlaczu. Jestem przyzwyczajony do jego lokalizacji na tyle lub na boku, co jest znacznie bardziej wygodne – biorę w dłoń, ruch palca i gotowe, smartfon odblokowany. Tutaj muszę wziąć go do lewej ręki, aby nacisnąć czytnik palcem wskazującym prawej.

Kolejna rzecz to nie do końca doskonałe wykrywanie urządzeń Bluetooh. Smartfon nie zauważył słuchawek znajdujących się tuż przy nim. A ponieważ nie ma tu gniazdka jack, kablowych nie da się podpiąć. I tu jak dla mnie największy minus tego modelu. Posiadam zarówno bezprzewodowe, jak i kablowe. W niektórych sytuacjach te na kablu (nauszne) są dla mnie lepsze. Gdy chcę posłuchać czegoś z realme 12 Pro 5G – nie dam rady ich podpiąć. Kiepsko.

A tak poza tym wszystko jest jak najbardziej w porządku. Nawet dłuższe wpatrywanie się w wyświetlacz nie męczy wzroku, aplikacje działają płynnie, nie ma problemu z odtwarzaniem muzyki czy wideo, można też pograć nawet w te bardziej wymagające produkcje.

realme 12 Pro 5G – podsumowanie

Dla kogo realme 12 Pro 5G ? Przede wszystkim dla osób szukających telefonu na kilka kolejnych lat, który będzie w tym czasie spełniać zarówno funkcje komunikacyjne, jak i związane z byciem mobilnym centrum rozrywki. Jego dużymi zaletami są świetny wyświetlacz, nakładka realme UI wraz z wszystkim, co oferuje podstawowy Android, a także ogólny komfort użytkowania. Nie mogę nie wspomnieć także o wielu trybach robienia zdjęć oraz ich wysokiej jakości.

Jeśli zatem szukasz takiego uniwersalnego, niezawodnego urządzenia – warto przemyśleć ten wybór!