Samsung szykuje Galaxy Book4 Edge z układem Snapdragon X Elite. I znamy jego wydajność

Qualcomm już jakiś czas temu poinformował świat o współpracy z firmą Samsung, której celem ma być wprowadzenie na rynek urządzeń z układami Snapdragon X Elite. Choć planowany czas ich debiutu to połowa tego roku, w wynikach Geekbencha już wszystko pokazano. Jak wypada nowy Galaxy Book?

Galaxy Book4 Edge – to na pewno będzie mocny sprzęt

Qualcomm kojarzy się przede wszystkim ze smartfonami, jednak w tym roku może się to zmienić. Snapdragon X Elite to układ, który nie tylko może poszczycić się świetną wydajnością, ale również doskonałym wsparciem dla rozwiązań opierających na sztucznej inteligencji. Samsung postanowił z tego skorzystać i kolejny Galaxy Book będzie mieć go właśnie jako jednostkę centralną.

Jak do tej pory producent nie miał żadnych laptopów z nazwą “Edge”, można zatem podejrzewać, że nowy model rozpocznie osobną linię urządzeń ARM z Windows 11. A jak ARM, to wiadomo – Snapdragony doskonale się do tego nadają. W testach Geekbench nadchodzący Galaxy Book 4 Edge uzyskał wyniki 2706 przy jednym rdzeniu oraz 12 646 przy wielu rdzeniach. Co to oznacza? W chwili obecnej liderem przy jednym rdzeniu jest Intel Core i9-14900KF z wynikiem 3108, a przy wielu – Intel Xeon Platinum 8462Y+ z rezultatem 22271 pkt.

Przy teście jednego rdzenia Galaxy Book 4 Edge zajmuje 33. miejsce, co jak na urządzenie konsumenckie jest niezłym rezultatem, a różnica z sąsiadami wynosi dosłownie kilka punktów. Wyniki pokazują nam także specyfikację urządzenia – zdradzają, że zastosowano tu model Snapdragon X Elite XE8100100 z 12 rdzeniami oraz podstawową częstotliwością taktowania wynoszącą 4,01 GHz. Na co warto zwrócić uwagę, to “zbalansowany” pobór mocy.

Jak wypada Snapdragon X Elite w porównaniu z procesorami Apple M1, M2 and M3? Redakcja serwisu WindowsLatest wykonała poniższe porównanie:

Czyli – lepiej od M1 i M2, ale wciąż do M3 sporo brakuje. Aczkolwiek jeśli komuś potrzebna duża wydajność i chce korzystać z Windows 11, Galaxy Book4 Edge może być rozwiązaniem wartym uwagi.