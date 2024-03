Home Tech Ulepszenia nie tylko dla flagowców. Samsung aktualizuje starsze smartwatche Galaxy Watch

Jeśli chodzi o aktualizacje, posiadacze urządzeń Samsunga nie mają wielu powodów do narzekań. Południowokoreański gigant stara się wdrażać je sprawnie, jednocześnie dbając o to, by poprawki błędów oraz zabezpieczeń też trafiały do użytkowników regularnie. Teraz ulepszenia zostały udostępnione właścicielom Galaxy Watch.