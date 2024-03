Samsung oficjalnie potwierdza pamięci GDDR7. Są stworzone dla next-genowych GPU

Wszystkie podzespoły komputerowe ewoluują, co pociąga za sobą kolejne możliwości, te zaś wymagają stosowania jeszcze lepszych podzespołów. Mamy zatem takie perpetuum mobile. Dawniej do szczęścia i programowania wystarczyło 64 kB RAM, ale obecnie układy graficzne są tak zaawansowane, że same wymagają swoich pamięci. I te właśnie zaprezentował Samsung.

Czym zaskoczy nas GDDR7 od Samsunga?

Czy producent pokazał coś niezwykłego? Biorąc pod uwagę, że oba moduły były wcześniej zapowiedziane – nie. W pierwszej fazie wdrażania GDDR7 na rynku mają pojawić się pamięci o przepustowości 28 oraz 32 Gbps. Ten pierwszy otrzymał oznaczenie K4VAF325ZC-SC28, drugi – K4VAF325ZC-SC32. Łatwo je rozróżnić, ponieważ dwie ostatnie cyfry mówią nam o szybkości transferu danych. Oczywiście obie przepustowości są znacznie większe niż oferowane przez obecnie szeroko stosowane GDDR6.

Nie wiadomo jednak jeszcze, kiedy układy te trafią na rynek, ani też kto będzie pierwszym ich odbiorcą – choć tutaj podejrzewam, że Nvidia może skorzystać z nich w szykowanej rodzinie RTX 50 (“Blackwell”). Poza przepustowością specyfikacja obu modeli jest taka sama:

Czytaj też: Szykuj się na duże zmiany – GDDR7 już tu jest!

Nie zapominajmy jednak, że na rynku pamięci Samsung jest dużym, ale nie jedynym graczem. SK Hynix oraz Micron również mają zamiar zaproponować swoje układy GDDR7, a więc nie zabraknie zdrowej konkurencji. A patrząc na szybkość transferu danych nowej wersji GDDR można oczekiwać znacznego podniesienia wydajności kart graficznych, co pozwoli twórcom gier i aplikacji na większe rozwinięcie skrzydeł.