Szykuj się na duże zmiany – GDDR7 już tu jest!

Zacznijmy od początku, czyli wyjaśnienia, co oznacza GDDR. Jest to skrót od angielskich słów “Graphics double data rate”. Mamy tu rodzaj pamięci dedykowany operacjom związanym z wszelkimi działaniami graficznymi, zaczynając od jej wyświetlania, kończąc na renderowaniu materiałów wideo. Stanowi on integralną część kart graficznych i ma znaczący wpływ na ich wydajność oraz możliwości.

GDDR7 – co nam da w praktyce?

JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) to organizacja licząca sobie ponad 350 członków, wśród których możemy znaleźć największe firmy informatyczne na rynku. Zajmuje się nie tylko pamięciami – opracowuje standardy dla ponad setki różnych branż, w tym IT. Jeśli chodzi o samo GDDR7, nowy standard powstał z myślą o możliwościach przyszłych układów graficznych, nie może zatem dziwić, że jest znacznie wydajniejszy od obecnie używanego GDDR6.

Przy jego ustalaniu wzięto pod uwagę coraz większe wymagania pod względem mocy obliczeniowej, pamięci, wydajności, grafiki 3D oraz oczywiście sztucznej inteligencji. Największym novum jest Pulse Amplitude Modulation (PAM), interfejs dla operacji o wysokich częstotliwościach. Ma ulepszać sygnał przy jednoczesnej energooszczędności. Działa trójpoziomowo w celu transmisji 3 bitów na dwa cykle. Tradycyjna technologia NRZ przesyła 2 bity na dwa cykle.

GDDR7 będzie mieć także zaawansowane funkcje, jak LFSR (linear-feedback shift register), dublujący dwa niezależne kanały, jakimi dysponuje GDDR6, co przełoży się na dwukrotnie większą pojemność oraz wsparcie dla gęstości 16 i 32 Gbit. Zwiększą się również inne cechy, jak integralność danych czy raportowanie w czasie rzeczywistym. W efekcie będzie lepiej oraz wydajniej, a układy graficzne zyskają jeszcze większe możliwości.

Standard GDDR7 jako pierwszy w historii skupia się zarówno na usprawnieniu przepustowości, jak i wydajności, z czego skorzystają wszelkie usługi chmurowe – od gamingowych po SI oraz centra danych. Chipy GDDR7 32Gbps mają zapewnić aż 1,6x większą wydajność w porównaniu z poprzednią generacją. Brzmi to pięknie, a kiedy to wszystko? W roku 2025, kiedy Nvidia wprowadzi na rynek GeForce RTX 5090 (architektura Blackwell), a AMD układy z RDNA4.