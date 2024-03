Samsung wprowadza Widok Mapy 3D – nową funkcję dla inteligentnych urządzeń

Widok Mapy nie jest całkowicie nowy – był już obecny w formie 2D, a jego działanie ograniczało się tylko do domów z udostępnionym planem kondygnacji. Teraz zostaje to zmienione na widok 3D, do czego wykorzystana została sztuczna inteligencja, pozwalająca na pełne wykorzystanie czujników LiDAR do precyzyjnego mapowania przestrzeni.

Samsung wchodzi w 3D – dla wszystkich, ale z ograniczeniami

Widok Mapy można znaleźć w aplikacji SmartThings, dostępnej na systemy mobilne, a także znajdującej się we wszystkich tegorocznych telewizorach Samsung. Ponadto do połowy tego roku roku zostanie również udostępnione sterowanie tą funkcją za pośrednictwem dodatkowych urządzeń, takich jak lodówki Family Hub. Widok w 3D pozwala na zobaczenie dokładnego rozplanowania przestrzeni domu wraz z rozlokowaniem inteligentnych urządzeń.

Jak już wspomniałem – użytkownik ma nad nimi pełną kontrolę. Może nie tylko zobaczyć ich stan, ale również sprawdzić ich działanie oraz regulować poszczególne parametry pracy, jak intensywność oświetlenia czy temperatura. To zdalne sterowanie znacznie podnosi komfort życia codziennego oraz wygodę w domach i mieszkaniach.

Czytaj też: Samsung potrzebował 8 lat na wdrożenie tej funkcji, a i tak nie trafi ona do wszystkich smartfonów

Widok Mapy 3D ma za zadanie rozwiązać problem związany z rosnącą liczbą urządzeń inteligentnych w gospodarstwach domowych. Jeśli przyłączymy do systemu nowe, natychmiast zaktualizuje się widok w czasie rzeczywistym. Seungbeom Choi, Head of Device Platform Center w Samsung Electronics, komentuje nowe rozwiązanie:

Samsung nieustannie pracuje nad tym, aby umożliwić klientom zarządzanie ich urządzeniami domowymi niezależnie od miejsca i czasu. A Widok Mapy stanowi właśnie efekt tych starań. Będziemy nadal systematycznie wprowadzać szereg odpowiednich usług i funkcji. A wszystko to po to, abyśmy mogli cieszyć się najlepszymi doświadczeniami wynikającymi z posiadania inteligentnego domu, i po prostu wygodniejszym życiem.

Ponadto Samsung współpracuje obecnie z wybranymi firmami budowlanymi, aby rozszerzyć Widok Mapy również na mieszkania i przestrzenie biurowe. W planach znajdziemy między innymi optymalizację obsługi sprzętu z dużych ekranów, a także szybki dostęp do kluczowych ustawień w funkcji Quick Control.