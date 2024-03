Skorzystają z niego tylko najlepsi. PATROL-X to sprzęt dla wojskowych specjalsów

Izraelska firma REGO Automotive rewolucjonizuje mobilność taktyczną swoim pojazdem PATROL-X

Zaprojektowany z precyzją i pomysłowością, które stały się znakami rozpoznawczymi firmy REGO Automotive, pojazd PATROL-X na bazie REGO jest znaczącą ewolucją w świecie terenowych pojazdów, oferując niezrównane możliwości w różnorodnych warunkach. Dlatego właśnie PATROL-X to nie tylko kolejny pojazd o potencjalnym wojskowym zastosowaniu. To wręcz kulminacja wyczerpujących badań i prac rozwojowych, które mają na celu sprostanie złożonym wymaganiom operacji sił specjalnych, a także przyciągnięcie uwagi miłośników wyścigów terenowych.

Pojazd został stworzony w nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym REGO Automotive w Kibucu Mahanayim, korzystając z bezpośredniego dostępu do terenów często używanych przez Izraelskie Siły Obronne w procesie szkolenia. Dostęp do tego typu terenów umożliwił testowanie prototypów w realnych warunkach i szybką iterację na podstawie bezpośrednich opinii. To zapewniło, że PATROL-X jest gotowy do walki i przekracza oczekiwania zarówno sektora wojskowego, jak i cywilnego.

PATROL-X wyróżnia się dzięki technologiom projektowym prosto z sektora rajdowego, lekkiej, ale wytrzymałej konstrukcji oraz wzmocnionej ramie rurowej, co przyczynia się do jego wyższej zwrotności i bezpieczeństwa. Te cechy czynią pojazd cennym aktywem w różnych kontekstach operacyjnych, wliczając w to wymagające misje sił specjalnych. Zwłaszcza że PATROL-X wykorzystuje hybrydowy układ napędowy o niskiej sygnaturze hałasu i ciepła, dzięki czemu może poruszać się niezauważony, co jest kluczową przewagą podczas operacji zwiadowczych i w scenariuszach, gdzie unikanie wykrycia przez wroga jest kluczowe. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej, którą jest projekt PATROL-X.

REGO Automotive zadbało o to, aby stosunek ładowności do masy PATROL-X wynosił 1:1,3, konstrukcja przestrzeni ładunkowej o długości 265 cm odznaczała się modułową konfiguracją, a konstrukcja podwozia w kształcie litery V była odporna na wybuchy min lądowych czy improwizowanych ładunków wybuchowych. Wisienką na torcie jest w pełni niezależne zawieszenie o skoku 60 cm, co zostało już zresztą potwierdzone w ramach ponad 24140 przejechanych kilometrów.

To wszystko sprawia, że PATROL-X firmy REGO Automotive stanowi kamień milowy w ewolucji taktycznych pojazdów terenowych. Jego wprowadzenie na rynek jest nie tylko świadectwem innowacyjności i sprawności inżynieryjnej firmy, ale także obietnicą nowych możliwości w dziedzinie mobilności taktycznej w terenie. Jednak pomimo tego, że PATROL-X wyznacza nowe standardy tego, czego można oczekiwać od pojazdu zaprojektowanego z myślą o ekstremalnych wymaganiach współczesnych działań wojennych i eksploracji trudnego terenu, nie wiemy nic a nic o planach wprowadzenia go przez jakąś armię na służbę.