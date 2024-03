Przecieki ujawniają układ Snapdragon X Plus. Ma się polubić z Windows 11

Qualcomm kojarzy się przede wszystkim z procesorami do smartfonów. Korzysta z niego wiele flagowców (oczywiście nie te od Apple’a). Jak dotąd nie wiedzieliśmy o linii Plus, aczkolwiek najnowsze przecieki sporo nam o niej mówią. Mają być to układy przeznaczone dla PC-tów ARM.

Snapdragon X Plus – wszystko, co o nim wiemy

Chociaż Qualcomm nie podał jeszcze oficjalnie żadnych informacji na temat nowego układu, jak zwykle można liczyć na przecieki pojawiające się w sieci. Według nich linia Snapdragon X Plus pojawi się po debiucie maszyn z Windows X Elite, co ma mieć miejsce w połowie bieżącego roku. W przypadku “elity” mają być dostępne cztery układy: X1E84100, X1E80100, X1E78100 oraz X1E76100. Rodzina “plusów” licz sobie tyle samo jednostek i są to X1P64100, X1P62100, X1P56100 oraz X1P40100.

Czym różnią się pomiędzy sobą? Zapewne parametrami, a powinno łączyć je GPU, czyli Adreno. To z kolei umożliwi wsparcie dla wielu wersji DirectXL. Odwołania do bibliotek qcdx11arm64xum.dll i qcdx12arm64xum.dll mówią nam o wersjach ARM64 DirectX11 oraz DirectX12. Oczywiście ogólna moc obliczeniowa oraz wydajność będą niższe od modeli Snapdragon X Elite.

Jak wspomniałem na początku, układy Snapdragon X Plus mają być przeznaczone do urządzeń budżetowych, a więc będą doskonale nadawać się do prac biurowych, edukacji oraz ogólnie wszędzie tam, gdzie chce się mieć po prostu wygodne narzędzie do pracy. Jak na razie to tyle, co wiemy na ten temat.