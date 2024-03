Zmiana zdjęcia czy grafiki w animację 3D? Ze Stability AI to żaden problem

Sztuczna inteligencja rozwija się na naszych oczach i zaczyna osiągać niezwykłe rezultaty. Najpierw były wszechwiedzące czatboty, potem generatory grafik, następnie materiałów wideo (SoraAI), a teraz kolejna propozycja pt. “Co jeszcze może SI?” A na tym na pewno jeszcze nie koniec…

Stability AI – pokazujesz i masz. Proste, prawda?

Zaprezentowany przez Stability AI model nazywa się Stable Video 3D (SV3D) i ma na celu maksymalnie uprościć tworzenie materiałów wideo 3D. A robi to, zmieniając obrazki 2D w grafiki w pełnym 3D. Wykorzystuje do tego dwa komponenty: SV3D_u oraz SV3D_p. Całość opiera się na Stable Video Diffusion i eksploruje możliwości technologii trójwymiarowej. Tworzy model przy użyciu oprogramowania, które można by nazwać kamerą – okrąża obiekt 2D, tworząc jego wersję 3D.

Użytkownicy płatni Stability AI mogą używać nowego modelu w celach komercyjnych, prywatni będą mieli ograniczone możliwości. Co ciekawe – nie jest to pierwszy taki model. W grudniu 2023 roku zaprezentowano Stable Zero 123, wykonujący podobne zadania. Jednak nowy ma znacznie bardziej zaawansowane możliwości.

Aby zyskać dostęp do nowego modelu, trzeba mieć płatne członkostwo, które kosztuje 20 dolarów miesięcznie, a więc niedrogo. Użytkownicy niekomercyjni mogą skorzystać z Hugging Face. Nowy język korzysta z “novel view synthesis” (NVS). To rozwiązanie odpowiadające za pracę wspomnianej kamery, co umożliwia tworzenia realistycznych modeli 3D wraz z możliwością tworzenia krótszych klipów wideo z ich udziałem.

Stable Video 3D (SV3D) odpowiada kompleksowo za trójwymiarowość obiektu – zaczynając od tekstur, kończąc na oświetleniu i kolorystyce. Z pewnością to rozwiązanie znajdzie szerokie zastosowanie w branży reklamowej. Może również posłużyć do tworzenia filmów animowanych. Tak więc otwierają się przed nami kolejne bogate możliwości twórcze.