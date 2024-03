Tajemniczy dron Rosjan wpadł w ukraińskie ręce. Jest… ciekawy

Rosja opracowała dziwacznego drona. Ukraińcy już go badają

Potrzeba jest matką wynalazku, a kiedy przepuścimy to podejście przez pryzmat wojny, to otrzymamy wybuchową wręcz mieszankę, która może dać życie przeróżnym dziwactwom. Świetnym tego przykładem jest najnowszy dron wojskowy Rosji, który wpadł w ręce Ukraińców w częściowo nienaruszonym stanie.

Wiemy, że został opracowany przez rosyjską Regionalną Firmę Przemysłową i zalicza się do bezzałogowców latających typu FPV, a więc tych, którymi operator steruje “z pierwszej osoby”. Ponoć biorą udział w wojnie już od października 2023 roku i mogą zwalczać cele lub rozkładać miny lądowe na odległości do 20 kilometrów. Jednak ich najważniejsza cecha sprowadza się nie do ciągle niezbadanych dokładnie możliwości, a formy.

Te nowe rosyjskie drony bojowe typu FPV wyróżniają się od innych przede wszystkim swoją niekonwencjonalną konstrukcją, która obejmuje kadłub grubości przedramienia i dwa zestawy skrzydeł, z czego na tych mniejszych, znajdujących się na przodzie, znalazły się dwa silniki elektryczne i śmigła. Wstępna analiza projektu wykazała wysoki poziom modułowości, który wręcz “przypomina zestaw konstrukcyjny dla dziecka” oraz konstrukcję wykonaną z lekkich materiałów przy użyciu komercyjnych technik produkcyjnych.