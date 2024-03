Ukraina się chwali. Samobieżna artyleria Bogdana 3.0 ma zwiększyć potencjał bojowy państwa

W ruchu podkreślającym zobowiązanie Ukrainy do wzmocnienia swoich zdolności wojskowych w obliczu trwających działań wojennych firma Ukrainian Armor zaprezentowała właśnie swoje najnowsze osiągnięcie w technologii artyleryjskiej – samobieżną artylerię Bohdana 3.0. Ten sprzęt sam w sobie stanowi znaczący kamień milowy w sektorze produkcji obronnej Ukrainy, potwierdzając przede wszystkim zdolność narodu do produkcji najnowocześniejszej broni.

Tak się składa, że niedawno Ukraińcy przyznali dziennikarzom Associated Press dostęp do jednego ze ściśle strzeżonych ukraińskich zakładów produkcyjnych wojska. Innymi słowy, pochwalili się jedną z placówek, na które Rosja poluje nieustannie od lutego 2022 roku, aby możliwie najbardziej osłabić broniący się kraj. Produkując własne zaawansowane systemy uzbrojenia, Ukraina zwiększy znacznie swój potencjał bojowy.

Wspomniany dziennikarze po dotarciu do ściśle tajnego obiektu byli świadkami jednego z etapów montażu samobieżnej artylerii na kołach z działem kalibru 155 mm. Proces ten obejmował staranne zintegrowanie systemu artyleryjskiego haubicy z jej kołowym podwoziem Tatra PHOENIX 8×8, co samo w sobie stanowi kluczowy krok w procesie produkcyjnym, zapewniający operacyjną skuteczność i niezawodność broni na polu bitwy. Jako że zastosowane działo spełnia standardy NATO, kiedyś artyleria Bogdana w swojej trzeciej już wersji będzie mogła podbić świat, ale dopiero wtedy, kiedy przestanie być potrzebna na froncie.

Wedle oficjalnych planów Ukraina ma produkować sześć egzemplarzy Bogdana miesięcznie. Ta szybkość produkcji nie tylko demonstruje ukraińskie zdolności przemysłowe i technologiczne, ale także odzwierciedla niezachwianą determinację narodu do obrony swojej suwerenności i integralności terytorialnej w obliczu agresji. Wiemy, że aktualna iteracja 2S22 Bogdana zrealizowała kilka ulepszeń względem poprzedników, co objęło m.in. podwozie 8×8 i nowo zaprojektowaną kabinę załogi, która oferuje lepszą ochronę i ergonomię. Znaczącym dodatkiem do tej wersji jest integracja podajnika pocisków, czyli elementu ułatwiającego ładowanie amunicji do komory zamkowej, który ma zwiększyć szybkostrzelność systemu artyleryjskiego, upraszczając i przyspieszając sam proces ładowania.

Samo działo zostało opracowane do możliwości poziomego obracania się w zakresie od -30 do +30 stopni i ruchu w pionie rzędu od -5 do +65 stopni. System podczas realizacji zadań może przejść z konfiguracji transportowej do gotowości bojowej w zaledwie 90 sekund, a jego układ napędowy pozwala rozpędzać się do maksymalnie 80 km/h i przejeżdżać dystanse rzędu 700 km na jednym zbiorniku paliwa. Najnowsze informacje na temat tej artylerii wspomniały o wysokiej niezawodności, precyzji oraz łatwości obsługi, a przede wszystkim potwierdzonym już udziale w wojnie.