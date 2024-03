Ukraina ma nowe opancerzone pojazdy. Produkcja Inguar-3 wzmocni wojsko na froncie

Odporność na miny i ostrzał to najważniejsze cechy pojazdu Inguar-3

Ukraińska firma obronna Inguar zaprezentowała swój najnowszy pojazd opancerzony, Inguar-3, który został specjalnie zaprojektowany, aby wzmocnić ukraińskie siły zbrojne. Zapewnia im bowiem dostęp do zaawansowanych funkcji technologicznych oraz sprzętów o podwyższonej ochronie. Jego opracowanie zostało sfinansowane przez ukraińskich inwestorów i było kierowane przez firmę Inguar, która stworzyła pojazd, który stanowi symbol ukraińskiej odporności i postępu technologicznego.

Inguar-3 jako lekki pojazd opancerzony należy do kategorii sprzętu odpornego na miny (MRAP – Mine-Resistant Ambush Protected) i jest zgodny z normami NATO, co odzwierciedla zgodność Ukrainy z międzynarodowymi standardami obronnymi. W jego sercu leży 356-konny silnik Deutz, który rozkręca wielkie opony (395/85 R20) typu run-flat za pośrednictwem automatycznej skrzyni biegów Allison. Temu pojazdowi żaden teren nie jest straszny, a to za sprawą 450-mm prześwitowi, reduktorów przekładni planetarnej, blokad międzyosiowych dyferencjałów czy scentralizowanemu automatycznemu systemowi pompowania opon odpornych na uszkodzenia.

Z początkową inwestycją 20 milionów hrywien (2,1 mln zł) przeznaczoną na rozwój prototypu pojazdu, projekt został zrealizowany stosunkowo szybko i z niskim nakładem finansowym. Aktualnie Inguar-3 zmierza ku praktycznym testom, które mają zakończyć się jeszcze pod koniec bieżącego roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ukraińscy żołnierze zaczną otrzymywać dostęp do tego typu opancerzonych transporterów, których jednostkowa cena wynosi ledwie 200000 złotych. To mało, jak na wojskowy sprzęt.

Pojazd opancerzony Inguar-3 stanowi przełomowy moment w przemyśle obronnym Ukrainy. Jego rozwój nie tylko obiecuje wzmocnienie zdolności wojskowych, ale także sygnalizuje postęp Ukrainy w technologii obronnej i jej zgodność z międzynarodowymi standardami. W miarę jak Ukraina nadal stoi w obliczu wyzwań ze strony wroga, Inguar-3 stanowi symbol innowacji, odporności i niezłomnego ducha ukraińskiego narodu i jego sił obronnych.