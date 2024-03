Tapo prezentuje dwie nowe, wodoodporne kamery 2K. Poznaj modele C425 i C120

TP-Link przyzwyczaił nas do tego, że za rozsądne kwoty dostajemy kamery wysokiej jakości, którym niewiele można zarzucić. Nie inaczej jest w tym przypadku. Jeśli szukasz urządzenia do monitoringu otoczenia, każda z nowych kamer może być rozwiązaniem, którego szukasz.

Tapo C425 – solidna bateria na większość roku

Tapo C425 to kamera działająca na akumulatorze, a więc odpadają jakiekolwiek kable. Jak podaje producent, ma on 10 000 maH pojemności, dzięki czemu urządzenie będzie działać aż 300 dni bez konieczności ładowania. Można także podpiąć do niego panele słoneczne i mieć darmowe ładowanie na bieżąco – kompatybilne panele słoneczne trafią do portfolio producenta w ciągu kilku najbliższych miesięcy. A co otrzymujemy w praktyce?

Model C425 rejestruje obraz w rozdzielczości 2560×1440 (2K QHD) i zakresie 150°. Może działać w trybie kolorowym nocą (używa wówczas białych diod doświetlających), a podczas słabego oświetlenia potrafi wyostrzyć ważne szczegóły. Zastosowano tu inteligentne rozwiązanie, co przekłada się na precyzyjną identyfikację ludzi, zwierząt oraz samochodów. Cena za tę kamerę Tapo to ok. 590 zł.

Tapo C120 – używasz, gdzie chcesz

Tapo C120 to model kompaktowy, który ma takie same rozwiązania jak C425, a więc kolorowy tryb nocny z doświetleniem oraz rozdzielczośc 2K QHD. Ale dodano tu także niewidzialny tryb IR, pozwalający na niewidoczny monitoring, zwiększono także ilość detekcji. Jedną z występujących w tym modelu jest wykrywanie płaczu dziecka. Może dzięki temu posłużyć jako elektroniczna niania. Może być stosowana zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz. Cena za C120 to ok. 230 zł.

Co łączy oba modele, to klasa szczelności IP66 (ochrona przed wodą i kurzem), a także funkcja dwukierunkowej transmisji audio i wyposażenie w alarm dźwiękowy i świetlny, który można łatwo ustawić. Obraz można zapisywać na kartach microSD o pojemności 512 GB lub w chmurze producenta – TapoCare. Obie można łatwo zamontować dzięki magnetycznym podstawkom. Obsługa odbywa się za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej, dostępnej na Androida i iOS.