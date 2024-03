Używasz Steam? Teraz możesz stworzyć tam rodziny

Zacznę od tego, że opcja ta jest dostępna póki co w wersji beta klienta platformy. Niedługo będą mogli z niej korzystać wszyscy, a teraz mają do niej dostęp osoby, które w opcjach Steama wybrały udział w testach beta nowych funkcji. Ma ona zastąpić dobrze wszystkim znany Tryb Rodzinny i pozwolić na lepszą kontrolę oraz zarządzanie kontem.

Rodzina na Steam – grają wszyscy

Zacznę w ogóle od przypomnienia, dla ilu osób przeznaczony jest Tryb Rodzinny. Jak podaje Valve: “rodziny na Steam są przeznaczone dla gospodarstw domowych składających się maksymalnie z 6 bliskich członków rodziny”. Taka grupa umożliwia współdzielenie gier, a więc wszyscy korzystają ze wspólnej biblioteki. A co ważne – konta dorosłych mogą stosować kontrolę rodzicielską, aby ograniczyć gry, do których każde dziecko w rodzinie może uzyskać dostęp. Rodziny na Steam zastępują obecny widok rodzinny oraz funkcję udostępniania gier. Zyskuje się pojedyncze miejsce do zarządzania grami.

Co istotne – ktokolwiek gra w grę z biblioteki rodziny, może tworzyć własne zapisy stanu rozgrywki, zdobywać własne osiągnięcia Steam, mieć dostęp do plików warsztatu itp. Każde konto traktowane jest niezależnie od pozostałych. Pojawiają się nowe ustawienia kontroli rodzicielskiej, w tym ustawianie limitów czasu gry, zezwalanie lub blokowanie dostępu do wybranej produkcji czy nową opcję płatności, w której konto dziecka może wysłać do dorosłego w rodzinie prośbę o opłacenie zawartości koszyka.

Jak już wspomniałem, nowe funkcje rodzin na Steam będą dostępne w najbliższym czasie dla wszystkich. Jeśli chcesz już je mieć, wówczas zaloguj się na platformę i wejdź w Ustawienia. Tam wybierz “Interfejs”, a w wyświetlonym okienku przesuń suwak przy opcji “Udział w wersji beta klienta”. Po zapisaniu zmian zrestartuj klienta i gotowe – nowe funkcje powinny być już dostępne.