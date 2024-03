Xiaomi szykuje kolejny model POCO X6. Będzie to najtańszy model z tej serii

POCO X6 Neo zdradza swoje tajemnice, chociaż raczej nie ma nas czym zaskoczyć

Przywykliśmy już do tego, że Xiaomi ma niezłe zamieszanie w swoich produktach. Śledząc na bieżąco premiery producenta, znamy też jego zagrywki – jedne modele pojawiają się w Chinach, a potem opuszczają je pod innymi nazwami. Rebranding jest zresztą popularny nie tylko u Xiaomi, bo sporo firm decyduje się na takie kroki. Tak czy inaczej, nadchodzący POCO X6 Neo też nie będzie tak całkowicie nowym smartfonem. Jego wygląd oraz specyfikacja nasuwają na myśl Redmi Note 13R Pro i najprawdopodobniej będzie to właśnie jego globalna wersja, oczywiście opatrzona innym logo i z nowymi kolorami, ale nawet konstrukcja wyspy aparatu nie będzie się zbytnio różnić – wciąż pozostaniemy przy szerokiej, prostokątnej wyspie z dwoma pionowo ułożonymi sensorami i lampą błyskową. Nazwa Redmi zostanie jednak zastąpiona przez POCO, co widać na udostępnionych zdjęciach.

Redmi Note 13R Pro

Konstrukcyjnie będzie więc miał dużo wspólnego z debiutującymi niedawno POCO X6 i POCO X6 Pro. A jak to będzie wyglądało w kwestii specyfikacji? Jak już wspomniałam, będzie to model raczej najtańszy w tej serii i nawet względem oryginału – Redni Note 13R Pro – może zostać trochę okrojony.

Czytaj też: iPhone SE 4 w końcu nie będzie wyglądał jak odległy przodek nowoczesnych iPhone’ów

Z tego, co ujawniły nam doniesienia, wiemy już, że zostanie wyposażony w 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości FullHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. To duży plus, zwłaszcza w tej półce cenowej, gdzie producenci nadal dość często obniżają częstotliwość odświeżania czy rozdzielczość, by zaoszczędzić.

Jego sercem ma być układ Dimensity 6080 zintegrowany z modemem 5G. Chociaż chińska wersja dostępna jest w konfiguracji 12/256 GB, Xiaomi może chcieć ograniczyć trochę warianty i pozostać przy wersjach 6 i/lub 8 GB. Zmianie nie ulegnie pojemność akumulatora. Ogniwo 5000 mAh ma odpowiadać za zasilanie, a naładujemy go z mocą 33W.

Czytaj też: Galaxy A35 zachwyci kolorami. Jego premiera jest już blisko

Co ciekawe, Redmi Note 13R Pro wyposażony jest w 108-megapikselowy aparat główny i dodatkowy czujnik ostrości 2 Mpix. Spodziewaliśmy się i tak też twierdziły poprzednie przecieki, że z oszczędności i producent pokusi się o wymianę głównego sensora. Tymczasem najnowsze doniesienia temu przeczą i twierdzą, że POCO X6 Neo pojawi się na rynku z niezmienioną konfiguracją aparatów, z czego tylko możemy się cieszyć, zwłaszcza w kontekście ewentualnej ceny.

Czytaj też: Oppo Watch X zapowiedziany. Wygląda aż za bardzo znajomo…

Ta również wyciekła i wiemy już, że w Indiach ten smartfon dostępny będzie za mniej niż 16 000 rupii, co w przeliczeniu daje nam mniej niż 770 złotych. Oczywiście, jeśli Xiaomi zdecyduje się na jego wprowadzenie także na naszym runku, ta kwota będzie wyższa przez wzgląd na podatki, ale raczej nie powinna przekroczyć tysiąca złotych.