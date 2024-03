Oppo Watch X zapowiedziany. Wygląda aż za bardzo znajomo…

Współpraca Oppo i OnePlus kwitnie, a jej najświeższym przejawem jest Oppo Watch X

Rebranding jest praktyką doskonale znaną na rynku smartfonów, ale jak widać, nie omija też smartwatchy. Związki Oppo i OnePlus są z kolei bardzo silne i obie firmy nie wymieniają się jedynie technologiami, ale również samymi urządzeniami. Widzieliśmy to już na przykładzie OnePlus Open, który był pierwszym składakiem producenta, choć w rzeczywistości okazał się przemianowanym Oppo Find N3. Składaki typu Fold od Oppo nie są rozprowadzane poza Chinami i często tego żałowaliśmy, więc takie zagranie nikomu raczej nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, bo dzięki temu w końcu mogliśmy go wypróbować.

Trochę inaczej jest natomiast z Oppo Watch X, będącym tym samym modelem – pod względem specyfikacji i wyglądu – co Oppo Watch 2, ogłoszony przed kilkoma dniami na MWC. W dodatku urządzenie nie zadebiutowało poza Chinami i choć na pierwszy ogień poszła Malezja, zapewne na tym się nie skończy i na rynku pojawią się dwa te same modele, różniące się jedynie nazwą.

Skoro jednak już o tym piszę, warto przypomnieć specyfikację tego modelu. Oppo Watch X działa pod kontrolą WearOS 4, który obsługuje bardziej wymagające zadania. Na pokładzie znalazł się jeszcze jeden system – RTOS, który odpowiada za całą resztę, w tym śledzenie aktywności i stanu zdrowia. Pozwala to na uruchomienie bardzo oszczędnego trybu, w którym działa tylko RTOS, dając dostęp do monitorowania zdrowia, aktywności i odbierania oraz wykonywania połączeń, dzięki czemu czas pracy na jednym ładowaniu się wydłuża. Watch X wyposażony jest też w dwa chipsety. Dla WearOS – Snapdragon W5 Gen 1, natomiast dla RTOS – BES 2700BP.

Do dyspozycji użytkownika jest 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED (60 Hz) i akumulator 500 mAh. Przy normalnym użytkowaniu bateria wystarcza na 100 godzin, ale ze wspomnianym trybem oszczędzania energii, ten czas wydłuża się do 12 dni, co jest ogromnym plusem. Kolejnym jest dwuzakresowy moduł GPS, Wi-Fi, Bluetooth i łączność NFC do bezprzewodowych płatności. Urządzenie ma także stopień ochrony IP68, wodoodporność do 5ATM.

Oppo Watch X dostępny jest w kolorach Platinum Black i Mars Brown (tym oba zegarki się różnią) i kosztuje 295 dolarów.