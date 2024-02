OnePlus Watch 2 zalicza premierę. Powiększa się oferta zegarków z Wear OS

Poznajcie OnePlus Watch 2

Przybywa modeli działających pod kontrolą Wear OS. Po tym, jak Xiaomi zdecydowało się sięgnąć po system operacyjny od Google, podobny krok zrobił też OnePlus w swoim najnowszym flagowym zegarku. OnePlus Watch 2 jest modelem mocno ulepszonym w stosunku do oryginału i trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę aż trzyletnią przerwę pomiędzy kolejnymi generacjami. Producent oparł go na „architekturze podwójnego silnika”, co w praktyce oznacza wykorzystanie dwóch chipsetów oraz dwóch systemów operacyjnych.

Czytaj też: Opaska Galaxy Fit 3 w końcu zadebiutowała. Samsung kazał na nią długo czekać

Jednym jest Snapdragon W5 z Wear OS, dający pełen dostęp do sklepu z aplikacjami. Drugim procesorem, jaki znajdziemy na pokładzie, jest BES2700, który obsługuje system operacyjny czasu rzeczywistego (RTOS) przy niskim poborze mocy. W trybie inteligentnym bez problemu możemy korzystać z Map Google, Asystenta, Kalendarza i z każdej innej aplikacji, jaka jest dostępna na urządzeniu. W tym trybie bateria 500 mAh wytrzymuje do 100 godzin przy regularnym użytkowaniu lub do 48 godzin przy intensywnym użytkowaniu. System Wear OS 4 ma dostęp do 2 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci na aplikacje, które jej potrzebują – pozwala to na przechowywanie map offline, muzyki itp.

Inaczej wygląda to w trybie oszczędzania energii, w którym utrzymywany jest tylko RTOS. Do dyspozycji użytkownika są takie funkcje, jak śledzenie snu, tętna, tryby sportowe (m.in. pływanie czy jazda na rowerze), a także takie opcje, jak wykonywanie i odbieranie połączeń. Po uruchomieniu tego trybu, jedno ładowanie może wystarczyć nawet na 12 dni pracy, co jest świetną opcją w przypadku jakichś wyjazdów, gdy możemy nie mieć dostępu do prądu. Jeśli zaś chodzi o ładowanie, napełnienie baterii do pełna zajmuje zaledwie 60 minut, a 10-minutowe podładowanie może dać nam kolejny dzień działania zegarka.

Czytaj też: Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 zadebiutował w Europie. Wraz z nim pojawiły się też nowe zegarki

OnePlus Watch 2 to elegancki smartwatch z obudową wykonaną ze stali nierdzewnej, co jednak ma wpływ na jego wagę, która wynosi 49 g i sięga do 80 g, gdy dodamy do tego pasek z gumy fluorowej ze sprzączką ze stali nierdzewnej. Kopera ma wymiary 47,0 x 46,6 x 12,1 mm. Do dyspozycji użytkownika jest 1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Jasność szczytowa wynosi z kolei 1000 nitów. Wyświetlacz chroni szafirowe szkło 2,5D. Urządzenie jest też wodoodporne na poziomie 5ATM i zbudowane zgodnie ze standardem MIL-STD-810H.

Czytaj też: HyperOS nadchodzi. Które urządzenia go dostaną?

Mamy tutaj GPS (L1+L5), kompas, akcelerometr, żyroskop, barometr oraz czujnik światła do regulacji jasności ekranu. Nie zabrakło pulsoksymetru optycznego, a także monitorowania snu z oceną jego jakości oraz częstotliwości oddechów, co może przydać się do wykrywania ryzyka chrapania. OnePlus Watch 2 będzie również monitorował stres, ponieważ wspomniany czujnik monitoruje zmienność tętna. Użytkownicy tego smartwatcha dostają oczywiście dostęp do całej gamy trybów sportowych, takich jak tryb biegania, które wykorzystują GPS i inne czujniki, by pomóc nam śledzić postępy przy jednoczesnej dbałości o nasze zdrowie.

Czytaj też: iOS 18 nie będzie tak rewolucyjny, jak się spodziewaliśmy

Zegarek OnePlus Watch 2 został wyceniony na 329 euro (ok. 1420 zł), jednak w ramach trwającej do 4 marca przedsprzedaży można otrzymać zniżkę 30 euro oraz bezpłatną parę słuchawek OnePlus Buds 3.