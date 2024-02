HyperOS nadchodzi. Które urządzenia go dostaną?

Xiaomi ujawnia harmonogram aktualizacji HyperOS. Te urządzenia dostaną nowy system już niedługo

W Barcelonie, podczas targów MWC, zobaczyliśmy i jeszcze zobaczymy sporo nowości. Wśród nich nie mogło zabraknąć Xiaomi, które wprowadziło na globalny rynek serię Xiaomi 14, w tym ultraflagowca Xiaomi 14 Ultra. Obok pojawił się też tablet oraz zegarki. Oprócz modelu Watch 2, zarówno Watch S3, jak i Smart Band 8 Pro, wszystkie te sprzęty mają fabrycznie preinstalowany system HyperOS – autorski OS Xiaomi, oparty na Androidzie 14.

Oprogramowanie swoją premierę zaliczyło jeszcze w październiku, kiedy w Chinach zaprezentowano serię Xiaomi 14. Od tamtej pory producent sukcesywnie aktualizuje swoje urządzenia i co najważniejsze, od początku wiedzieliśmy, że system nie będzie ograniczony tylko do rynku chińskiego, choć na globalne wdrożenie będziemy musieli trochę zaczekać. Pomimo zapewnień, wiemy już, że nie jest to taka zupełna nowość. Wiele robi integracja z najnowszym Androidem, a przede wszystkim podobieństwo do nakładki MIUI. W tym kontekście trudno raczej nazwać to całkowitą nowością, a raczej ewolucją obecnego systemu. Producent ulepszył i oprogramowanie pod wieloma względami, co było oczywiście konieczne, przez wzgląd na obsługę szerokiej gamy produktów.

Pomimo integracji z Androidem, HyperOS został zbudowany na Linuksie i wykorzystuje system Vela w celu zwiększenia wydajności i zarządzania zasobami. Oferuje funkcje takie jak HyperConnect zapewniający płynną łączność z urządzeniami i HyperMind AI do inteligentnego dostosowywania urządzeń, których celem jest podniesienie poziomu doświadczeń użytkowników w przypadku produktów producenta. Warto jedynie pamiętać, że mając na smartfonie odblokowany bootloader, aktualizacja do was nie trafi.

W ostatnich miesiącach nie raz dostawaliśmy pewne informacje związane z harmonogramem aktualizacji, ale dopiero teraz Xiaomi podzieliło się z nami nie tylko listą urządzeń, ale też zdradziło – mniej więcej – ramy czasowe, choć firma dała sobie dość szeroki przedział. Ujawnione urządzenia dostaną aktualizację w pierwszej połowie tego roku. W grę mogą więc chodzić tygodnie, jak i miesiące oczekiwania.

Jeśli kupicie modele z serii Xiaomi 14, tablet Xiaomi Pad 6s Pro czy wspomniane wcześniej Watch S3 oraz Smart Band 8 Pro, to na tych modelach już będziecie mogli przetestować HyperOS. W przypadku wymienionych niżej urządzeń trzeba będzie uzbroić się jeszcze w trochę cierpliwości.

Smartfony:

Seria Redmi Note 13

Seria Xiaomi 13

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Seria Xiaomi 13T

Redmi Note 12 Pro 5G

Seria Xiaomi 12

Redmi Note 12 5G

Seria Xiaomi 12T

Tablety: