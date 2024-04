AMD prezentuje nową generację procesorów Ryzen PRO dla komputerów biznesowych

Podczas prezentacji nowych procesorów zapowiedziano, że pierwsze wykorzystujące je modele laptopów i desktopów pojawią się za niedługo – jeszcze w drugim kwartale bieżącego roku, a więc w maju lub czerwcu. Ich wysoka funkcjonalność pozwoli na wygodne zarządzanie infrastrukturą oraz ochroną.

AMD Ryzen PRO 8040 – najbardziej zaawansowana na świecie rodzina procesorów x86

Mobilna seria Ryzen PRO to rodzina 8040G. Wykorzystywane są w niej rdzenie Zen 4, które – jak podaje AMD – oferują nawet o 30% lepszą wydajność obliczeniową od konkurencji w zaawansowanym oprogramowaniu. Układy te są przeznaczone dla mobilnych stacji roboczych oraz laptopów. Posiadają zintegrowaną grafikę AMD RDNA 3 oraz NPU Ryzen AI. Pokazano ich porównanie z procesorem Intel Core Ultra 7 165. W czasie wideokonferencji (z funkcjami AI i bez nich) dały aż o 72% wyższą wydajność i o 84% mniejsze zużycie energii. Co równie istotne – obsługują w pełni technologię Wi-fi 7.

AMD Ryzen PRO serii 8000G to z kolei procesory do biznesowych komputerów stacjonarnych. W części z nich umieszczono podsystem Ryzen AI, co ma zapewniać dużą wydajność przy niskim zużyciu energii. Znajdziemy w nich osiem rdzeni “Zen 4” oraz zintegrowany układ graficzny AMD RDNA 3. Pełna lista nowych modeli prezentuje się następująco:

A czym tak właściwie jest Ryzen AI? To NPU oferujące sumarycznie nawet 39 bilionów operacji na sekundę (TOPS) – 16 przez sam podsystem. W zamierzeniu AMD technologia ta ma zmienić sposób korzystania ze sprzętu dzięki możliwości korzystania z AI w aplikacjach związanych z tworzeniem treści, współpracą czy analityką danych. Już ponad 150 deweloperów oprogramowania zadeklarowało, że będą z niej korzystać i to jeszcze w tym roku.