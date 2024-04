Home Tech AMD Zen 5 może być nawet 40% szybsze od Zen 4. I pojawi się jeszcze w tym roku

AMD szykuje się do wprowadzenia nowej architektury na rynek jeszcze w tym roku. Potwierdziła to sama szefowa firmy, Dr. Lisa Su. Co istotne – jej wydajność ma być znacznym krokiem do przodu w stosunku do poprzednika. Zostanie zastosowana zarówno w procesorach dla konsumentów, jak i aplikacji serwerowych.