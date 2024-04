Armia USA rozwiązała jeden z koszmarów wojny, czyli GOBLN w akcji

Armia USA rozwija system GOBLN do bezpiecznej neutralizacji min lądowych

Miny lądowe to nic innego, jak pułapki, które ludzkość stosuje od tysięcy, a zapewne nawet dziesiątek tysięcy lat we wzajemnych wojnach. Kiedyś sprowadzały się do drewnianych i metalowych instalacji o wielkości dłoni, które raniły stopy żołnierzy, ale wraz z odkryciem wspaniałych możliwości czarnego prochu, zaczęły nabierać charakteru znanego nam po dziś dzień. Te współczesne, tradycyjne miny powstały już w drugiej połowie XIX wieku, a ich aktywacja jest ciągle identyczna, jak dawniej, bo zastosowany w nich zapalnik wysokowybuchowej mieszanki wymaga fizycznej ingerencji z zewnątrz.

Miny lądowe same w sobie są cennym elementem uzbrojenia, bo tylko ich ciężar stanowi problem w efektywnym rozmieszczeniu. Mogą być używane przede wszystkim w akcjach obronnych oraz zabezpieczaniu odwrotu, a ich zaawansowanie sprawia, że są skuteczne zarówno przeciwko ludzkiemu personelowi, jak i pojazdom. Problem w tym, że raz rozstawiona mina lądowa pozostanie w tym samym miejscu aż do momentu eksplozji. Nie ważne, czy wojna będzie trwać kolejne lata, czy zakończy się za kilka dni.

Problem z minami jest więc na tyle duży, że Armia USA postanowiła rozwinąć innowacyjne rozwiązanie tego problemu, które ma zwiększyć bezpieczeństwo oraz efektywność jednostek wojskowych podczas działań w strefach konfliktów. Efektem tych prac jest system Ground Obstacle Breaching Lane Neutralizer (GOBLN), czyli zaawansowane urządzenie zaprojektowane do wykrywania i neutralizowania min lądowych z bezpiecznej odległości, które integruje w sobie kilka kluczowych komponentów, aby skutecznie zwalczać zagrożenie stwarzane przez miny lądowe.

GOBLN jest wyposażony w system wyrzutni moździerzowej zamontowanej na pojeździe, małego drona latającego do wykrywania min oraz specjalistyczną amunicję zaprojektowaną do ich neutralizacji. Takie połączenie zostało niedawno przetestowane na poligonie w praktyce, realizując misje neutralizacji min. Podczas tych testów miny były strategicznie umieszczane, aby ocenić, jak efektywnie system może uszkodzić zapalniki lub spowodować bezpieczną eksplozję.

Efektywność systemu GOBLN została zademonstrowana poprzez ponad 250 strzałów moździerzowych skierowanych na cele. To o tyle ważne, że rozwój tego systemu to tylko jedno z wielu pionierskich działań podejmowanych przez Armię USA w odpowiedzi na współczesne zagrożenia i wyzwania. W miarę kontynuacji testów i doskonalenia systemu szanse na to, że GOBLN stanie się integralną częścią arsenału amerykańskiej armii po prostu rosną. System ten nie tylko reprezentuje technologiczny skok w bezpiecznym usuwaniu min lądowych, ale również podkreśla zaangażowanie armii w ochronę bezpieczeństwa swojego personelu w niestabilnych środowiskach.