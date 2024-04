Wędrowanie nigdy nie było prostsze. Ten egzoszkielet zrobi z ciebie supermana

Nadchodzi era egzoszkieletów dla każdego?

W erze, gdzie technologia rozwija się błyskawicznie, koncepcja wszechstronnego egzoszkieletu może nadal wprawdzie wydawać się jak coś wyjęte rodem z filmu science fiction. Jednak dziś staje się to już rzeczywistością, a to dzięki innowacjom, które mają na celu zwiększenie ludzkich możliwości w działaniach na świeżym powietrzu. Najnowszym przykładem tego jest X1 od Dnsys, czyli chińskiego startupu, który zrobił furorę swoim przełomowym produktem.

X1 to zmotoryzowany i sterowany przez sztuczną inteligencję egzoszkielet, który przypina się do talii i ud. Jest zaprojektowany po to, aby wzmocnić przygody użytkowników na świeżym powietrzu, dodając zastrzyk mocy rzędu aż 900 watów i 40 Nm momentu obrotowego do ich ruchów, redukując zmęczenie o 50%. Takie coś umożliwia bezwysiłkowe przenoszenie do 38 kg ładunku oraz ciągłe wspieranie ruchów to niezależnie od tego, czy ktoś chodzi, wspina się czy biega z prędkością nawet ponad 26 km/h. Wszystko to przy prostej konstrukcji z lotniczego aluminium i włókna węglowego oraz wadze na poziomie ledwie 1,6 kg.

Dzięki licznym czujnikom oraz sztucznej inteligencji X1 analizuje pozycję nóg tysiące razy na sekundę, dostosowując wydajność silnika do tempa i ruchów użytkownika dynamicznie. Z czasem system uczy się stylu użytkownika i dostosowuje swoją pomoc jeszcze dokładniej, a sama przygoda z nim może trwać do 25-30 km na jednym ładowaniu. W środku puszczy nie będziecie jednak bezbronni, bo z jednej strony akumulator można wymienić, a z drugiej szybko go podładować, bo osiem minut wystarcza na nasycenie go 20 procentami.

Dnsys wprowadza egzoszkielet X1 na rynek za pośrednictwem kampanii na Kickstarterze, oferując trzy główne modele:

Model Lite za 399 dolarów stawia na najmniej imponującą konstrukcję i 500-watowy silnik

za 399 dolarów stawia na najmniej imponującą konstrukcję i 500-watowy silnik Model Carbon za 599 dolarów jest opcją równoważącą wagę i zasięg

za 599 dolarów jest opcją równoważącą wagę i zasięg Model Carbon Plus za 998 dolarów, zawiera dodatkowy akumulator i tytanową konstrukcję

Chociaż perspektywa prostego zwiększenia swoich zdolności fizycznych jest atrakcyjna, potencjalni użytkownicy powinni rozważyć praktyczność i komfort noszenia takiego urządzenia przez dłuższy czas. Musimy jednak pamiętać, że samo pojawienie się na rynku rekreacyjnych egzoszkieletów, takich jak X1, stanowi znaczący krok naprzód w rozwoju tej technologii, która może wreszcie uwolnić się spod profesjonalnego jarzma.