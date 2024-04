Nowe zdjęcie profilowe z SI dzięki karcie Gainward. Producent pokazuje, jak szybko je wykonać

Metoda opisana poniżej pozwala na uniknięcie stosowania tradycyjnych rozwiązań, które często nie dają zadowalających wyników i są niezwykle czasochłonne. Zarazem oferuje lepszą kontrolę nad finalnym efektem zamiany twarzy. Takie zdjęcie możesz z powodzeniem wykorzystać w różnego rodzaju sieciach społecznościowych.

Moc SI plus karta graficzna Gainward to znakomite efekty

Modele do generowania obrazów zostały zoptymalizowane do działania na kartach NVIDIA GeForce RTX, a poniższy proces został wykonany na karcie graficznej Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom GS, co gwarantowało szybkie i sprawne generowanie. Aby zacząć, pobierz i zainstaluj potrzebne narzędzia:

sztuczną inteligencję oraz interfejs – to Automatic1111 WebUI. Pozwoli na wykorzystanie własnej kartę graficznej do obliczeń związanych z SI. Eliminuje to konieczność przesyłania jakichkolwiek danych do chmury’

silnik do podmieniania twarzy – możesz znaleźć go tutaj.

W przypadku obydwu tych elementów dostępne są instrukcje instalacji na ich witrynach.

Gdy oba te składniki są zainstalowane, wybierz zdjęcie, na którym Twoja twarz wypada najlepiej – czyli jest dobrze oświetlona i widać wszystkie elementy. Teraz możesz wygenerować lub znaleźć w internecie zdjęcie, do którego chcesz wkleić swoją twarz. Kształt twarzy na oryginalnym zdjęciu musi być podobny do twarzy, którą chcesz nałożyć.

Gdy zdjęcie jest gotowe, wystarczy przeciągnąć je do odpowiedniego miejsca w zakładce “roop”. Następnie wybierz takie ustawienia, jak rozdzielczość, jakość i inne. Można eksperymentować do woli, dopóki nie znajdzie się optymalnych. Jeśli efekt Cię zadowala, kliknij na Generate i gotowe.

Narzędzie to może posłużyć nie tylko do podmiany twarzy, ale również retuszowania zdjęć. Jest ono dostępne całkowicie za darmo, warto więc wypróbować je w praktyce.