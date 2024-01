Test Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Ghost

Jak wygląda i co oferuje Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Ghost?

W zestawie znajdziemy tylko przejściówkę zasilania na dwa złącza 8-pin. Nie ma holdera, ale sama karta tak naprawdę jego nie potrzebuje. Takie podejście sprawia też, że sama karta może kosztować tyle, ile sugeruje Nvidia (599 USD).

Karta to typowy przedstawiciel serii Ghost. Mamy więc czarny radiator, backplate i podświetlenie RGB z boku, którym można sterować poprzez oprogramowanie. Jeśli szukacie po prostu czarnej karty z małym akcentem w postaci podświetlenia, to powinniście być zadowoleni. Sama jakość wykonania jest typowa dla budżetowego modelu. Nie mamy metalowego backplate, a całość jest dosyć plastikowa. Nie jest to zła jakość, ale do lepszych modeli sporo tutaj brakuje.

Wymiary Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Ghost to 269,1 x 131,8 x 40,1 mm. Karta waży ok. 750 g . Jest to stosunkowo krótka karta, która spokojnie wejdzie do większości obudów. Zajmuje tez tylko dwa sloty PCI. Waga jest niska, więc holder nie jest potrzebny – tak jak wyżej wspominałem. Za chłodzenie odpowiadają dwa 95 mm wentylatory, które w spoczynku pracują pasywnie. Zasilanie odbywa się ze złącza 12VHPWR, ale mamy dołączoną przejściówkę na 2×8-pin. Szkoda jednak, że tym razem nie jest to model mający po prostu złącza 8-pin. Sugerowany zasilacz powinien mieć 750 W mocy. Wyjścia obrazu są standardowe: 1x HDMI 2.1a i 3x DisplayPort 1.4a.

Testowana wersja nie ma fabrycznego OC. BIOS jest jeden, a taktowanie boost wynosi 2475 MHz. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio 2461 MHz.

Specyfikacja Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Ghost

Sterowniki:

RTX 3000, RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080, RTX 4090: Nvidia Game Ready 531.68

RTX 4060 Ti: Nvidia Game Ready 531.93

RTX 4060: Nvidia Game Ready 536.20

RTX 4070 SUPER: Nvidia Game Ready 546.52

Radeon RX 7600: AMD Adrenalin 23.5.1

Radeon RX 7700 XT, RX 7800 XT: AMD Adrenalin 23.20.01.05

Arc A750: Intel 31.0.101.4499

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Ghost wypada świetnie i bez problemów możecie odpalać gry na maksymalnych detalach, uzyskując ponad 60 fps nawet w przypadku 1% poniżej.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 mamy ponownie średnio powyżej 60 fps w każdym tytule. Bez wątpienia więc Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Ghost również tutaj wypada bardzo dobrze

3840 x 2160

Do ostatniej rozdzielczości potrzeba już mocniejszej karty, choć w 3 tytułach mamy powyżej 60 fps. Wyniki nie są jednak złe i wystarczy dorzucić DLSS, aby można było cieszyć się z płynnej rozgrywki.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości wyniki są naprawdę niezłe i średnio 60 fps uzyskacie w każdym z tytułów – Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Ghost radzi sobie naprawdę dobrze.

2560 x 1440

W drugiej rozdzielczości w bardziej wymagających tytułach jak Cyberpunk 2077 czy Hogwarts Legacy przyda się już DLSS do uzyskania średnio 60 fps.

3840 x 2160

Zgodnie z oczekiwaniami, w ostatniej rozdzielczości nie ma co podchodzić do gier z RT bez DLSS. Tutaj wyniki są już niskie we wszystkich grach.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

Włączenie DLSS: Jakość sprawia, że w obu tytułach mamy naprawdę wysokie wyniki. Dodanie generatora klatek tylko to poprawia, choć w Dying Light 2 zbyt mocno nie podnosi on ilości klatek na sekundę.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości DLSS: Jakość pozwala na uzyskanie średnio powyżej 60 fps w Cyberpunk 2077. Generator klatek ponownie tylko polepsza sytuację.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości w Dying Light 2 po dodaniu generatora klatek mamy średnio powyżej 60 fps. W Cyberpunk 2077 wyniki są trochę niższe i tutaj przyda się inne ustawienie DLSS.

Temperatury

Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Ghost nagrzewa się pod obciążeniem dosyć mocno. Nie są to niebezpieczne temperatury ale widać, że chłodzenie jest trochę słabsze.

Głośność

W spoczynku mamy idealną ciszę, ze względu na pasywne działanie wentylatorów. Pod obciążeniem może nie jest bardzo cicho, ale taka głośność nie powinna też Wam przeszkadzać podczas grania.

Pobór mocy

Pobór mocy jest większy od RTX 4070, ale wypada na poziomie RTX 3070. Biorąc pod uwagę wzrost wydajności to pod tym względem ciężko coś zarzucić RTX 4070 SUPER.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 270 MHz na rdzeniu i o 162 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Ghost wypada oczywiście wydajniej od RTX 4070 Founders Edition. Przewaga wynosi wraz ze wzrostem rozdzielczości kolejno ok. 12,2%, 13,8% i 13,1%. W dwóch pierwszych rozdzielczościach karta pokonuje też 7800 XT, w najwyższej tak naprawdę średnie wyniki są takie same. Z drugiej strony przewaga RTX 4070 Ti w wersji Master od Aorusa nad Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Ghost to kolejno 11,5%, 12,2% i 14%. Mamy więc naprawdę dobrą wydajność w rasteryzacji.

Gry z ray tracingiem

W grach z ray tracingiem przewaga nad RTX 4070 wynosi kolejno ok. 16,1%, 15,2% i 15,1%. Różnice są więc trochę większe niż w rasteryzacji. Widać więc naprawdę pozytywne zmiany w wydajności względem modelu bez dopisku SUPER. Tutaj również mamy sporą przewagę nad 7800 XT. To nie jest zaskoczeniem, bowiem nawet zwykły RTX 4070 bez problemów z nią wygrywał. Przewaga RTX 4070 Ti nad testowanym modelem wynosi kolejno 12,3%, 15,1% i 16,3%.

Test Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Ghost – podsumowanie

Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Ghost powinien być dostępny w cenie sugerowanej 599 USD, czyli zapewne ok. 3000 zł po doliczeniu podatku VAT. W tej cenie z pewnością będzie to najlepszy wybór, na jaki możecie się zdecydować.

Model Gainwarda jest dosyć podstawową konstrukcją. Nie jest on zbyt duży ani ciężki, więc spokojnie wejdzie do większości obudów. Jakość wykonania jest poprawna – widać po prostu, że jest to budżetowy model, który nie ma choćby metalowaego backplate. Wygląd jest dobry i jeśli szukacie czarnej karty z małym akcentem w postacie RGB to powinna Wam się spodobać. Grafika pod obciążeniem robi się dosyć ciepła na tle innych modeli, nie jest też najcichsza, choć tutaj i tak nie powinna Wam przeszkadzać podczas obciążenia. W spoczynku wentylatory nie pracują więc będzie idealna cisza. Pobór mocy jest na poziomie RTX 3070, czyli tutaj nie ma do czego się przyczepić.

Wydajność jest wyraźnie wyższa od RTX 4070 Founders Edition. Tutaj widać jej wzrost względem tego modelu – zarówno w rasteryzacji jak i w grach z ray tracingiem. Co więcej w tym pierwszym pokonuje ona w rozdzielczościach do 2560 x 1440 RX 7800 XT (choć trzeba pamiętać, że najtańsze modele kupicie już nawet za ok. 2400 zł), a w 3840 x 2160 średnio mamy podobne wyniki. Przy RT rezultaty są oczywiście znacznie większe, więc jeśli zastanawiacie się, który model będzie lepszy, w szczególności jeśli gracie z włączonym RT, to zdecydowanie RTX 4070 SUPER. Nie zapominajmy też o bardzo dobrze działającym DLSS 3. Tutaj włączenie nawet samego trybu Jakość potrafi podnieść wyniki, a dodanie generatora klatek jeszcze bardziej je poprawia. Technologia ta dostępna jest w naprawdę sporej ilości gier, większej niż FSR 3. Warto też pamiętać, że karta nie ma fabrycznego OC. Tutaj warto dokonać ręcznego podkręcania, bowiem naprawdę sporo można jeszcze z niej wyciągnąć.

Ponieważ RTX 4070 SUPER ma zastąpić cenowo RTX 4070 (ich ceny spadną, nawet teraz najtańsze modele znajdziecie za ok. 2600 zł) to za ok. 3000 zł jest to interesujący produkt. Oczywiście nie jest to idealny model. Mógłby mieć więcej pamięci VRAM (7800 XT ma 16 GB, RTX 4070 SUPER nadal 12 GB), złącza 8-pin zamiast 12VHPWR czy DisplayPort 2.1 zamiast starego 1.4a, ale pod względem wydajności w tej cenie naprawdę będzie to bardzo dobry wybór. Model Gainwarda też jest wart rozważenia, jeśli szukacie najtańszego modelu RTX 4070 SUPER i nie możecie dołożyć do czego trochę lepszego.