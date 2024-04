Galaxy AI dla starszych flagowców. Samsung i tak wykręcił dobry wynik serii Galaxy S24

Temat sztucznej inteligencji w telefonach z perspektywy polskiego rynku był dotychczas kwestią pomijalną. Część osób mogła kupować z tego względu smartfony Google Pixel, ale to i tak nisza. Dla polskiego masowego odbiorcy szczytem w zakresie AI były więc algorytmy zmieniające parametry kolorystyczne w zależności od fotografowanego obiektu.

Coś jednak uległo zmianie. W tym wyścigu rok 2023 zapisał się przede wszystkim ścisłą współpracą Microsoftu i OpenAI. Teraz producenci smartfonów nadrabiają straty. Kilka miesięcy po premierze OnePlus 12 producent zapowiedział funkcję gumki w edytorze zdjęć (którą znamy chociażby z aplikacji Zdjęcia Google), a Apple pracuje nad tym, by nie zostać za bardzo z tyłu.

Czy jednak producenci urządzeń mobilnych powinni brać udział w tym wyścigu z powodów inne niż wizerunkowe? Jeżeli spojrzymy na rezultaty osiągane przez Samsunga, to okazuje się, że tak.

Dla Samsunga Galaxy AI równie ważne co zdjęcia i filmy

Rzadkością są momenty, w których producenci dzielą się informacjami na temat sprzedaży smartfonów. Nawet jeśli poznamy jakieś wyniki, to trudno mówić o konkretnych liczbach. Na szczęście procenty też potrafią pobudzić wyobraźnię i pokazać, że zjawisko rosnącej popularności inteligentnych urządzeń rzeczywiście istnieje.

Samsung Galaxy S24 Ultra to flagowiec pełną gębą

Samsung ma powody do świętowania, bo w Polsce po raz kolejny został liderem sprzedaży smartfonów w Polsce. W pierwszym kwartale 2024 roku udało mi się zgarnąć 40,7% rynku, co jest wzrostem o 3,5 punktu procentowego rok do roku. Co więcej, coraz większą część rynku stanowią urządzenia premium (powyżej 600 euro), a więc wzrasta szansa na większy zysk. W całym 2023 roku 55% sprzedanych urządzeń w Polsce to smartfony premium. Pierwszy kwartał, zapewne ze względu na premierę serii S24 oraz konkurencyjnych modeli sprawił, że aż 63% kupowanych smartfonów kosztowało więcej niż 600 euro.

To wszystko składa się na to, że Samsung sprzedał o 24% więcej flagowców niż w ubiegłym roku w analogicznym okresie. Co ciekawe, największych wzrostów w porównaniu z poprzednim rokiem nie odnotował najlepszy z Samsungów – Samsung Galaxy S24 Ultra, a najmniejszy model – Samsung Galaxy S24. W porównaniu z 2023 wzrost w analogicznym okresie wyniósł aż 40%. I to z Exynosem na pokładzie.

Samsung Galaxy S24 zaliczył ogromne wzrosty sprzedaży względem ubiegłego roku

Wychodzi na to, że Snapdragon w ubiegłym roku zachęcił geeków i maniaków cyferek do skierowania się ku nowym galaktykom, ale to w tym roku do świadomości ludzi przebito się z innowacjami, których mógł zapragnąć każdy. Poza implementacją sztucznej inteligencji swoje z pewnością zrobiły lepsze ceny na start każdego z trzech modeli. Kluczowy jest fakt, że rozwiązania spod szyldu Galaxy AI działają w języku polskim. Za ich rozwój w znacznej mierze odpowiada zespół badawczy z siedzibą w Warszawie.

A które z rozwiązań spod szyldu Galaxy AI zyskały największą popularność w Polsce? Producent podzielił się informacją o czołowej czwórce:

Edytor Zdjęć – 976 tysięcy użytkowników; Tapeta Generatywna – 758 tysięcy użytkowników; Klawiatura Samsung z AI (poprawa pisowni, zmiana tonu wypowiedzi) – 746 tysięcy użytkowników; Circle To Search

Tapeta Generatywna to jedna z popularniejszych funkcji

Pierwsze dwa miejsca to rozwiązania, które bardzo łatwo sprawdzić chociażby z ciekawości, a kolejne dwa wydają się bardziej praktyczne. Co ciekawe, największą popularność względem wcześniejszych odsłon aplikacji zyskała klawiatura Samsunga. W końcu dbałość o kulturę wypowiedzi to klucz do dobrego wrażenia. Mnie zaskakuje, że poza podium znalazły się funkcje transkrypcji notatek głosowych czy streszczania stron internetowych, jednak jak widać po czołówce, wygrywają funkcje najbardziej namacalne i szybko dostępne.

Galaxy AI na starszych urządzeniach Samsunga i to z promocją

Minęło już kilka miesięcy od premiery serii Samsung Galaxy S24 i podczas niej producent nie dawał jednoznacznej odpowiedzi na to, czy Galaxy AI pojawi się także na starszych urządzeniach. Okazało się jednak, że wyniki sprzedaży serii Galaxy S24 są dobre. Z drugiej strony: jak mogliby poczuć się klienci, którzy wydali blisko 6000 zł na tablet albo prawie 9000 zł na składany smartfon, a którzy nie dostaną nowych funkcji? Raczej mało korzystnie. Dlatego też i urządzenia Samsunga z 2023 roku otrzymają funkcje Galaxy AI. Które z nich dostąpią tego zaszczytu?

Cała seria Samsung Galaxy S23, w tym Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Flip5

Tablety Samsung Galaxy Tab S9, Tab S9+ i Tab S9 Ultra (bez Tab S9 FE)

Urządzenia z 2023 roku także dostaną Galaxy AI

Cały czas mówimy o urządzeniach z segmentu premium, czyli kosztujących powyżej 600 euro. Jednocześnie to potrzebne uzupełnienie oferty – nie chciałbym być w skórze kogoś, kto wydał grube pieniądze na składany smartfon Samsunga w ubiegłym roku. Jednocześnie ze względu na zastosowany w smartfonach S23 i S23+ układ obliczeniowy, dla części osób te smartfony mogą okazać się lepszym wyborem niż tegoroczne modele. W teście Samsunga Galaxy S24+ Michał Nowakowski zwracał uwagę na ciepło, jakie generuje układ Exynos 2400. Z kolei starsze Samsungi Galaxy S23 i S23+ posiadają jednostkę Snapdragon 8 Gen 2, która w dalszym ciągu osiąga topowe wyniki. Wybór należy do was.

Jeśli jednak chcielibyście kupić któreś z wymienionych wyżej urządzeń, producent przygotował promocję. Od 10 do 21 kwietnia przy zakupie urządzeń z serii Galaxy S23, Galaxy Z Flip5 i Z Fold 5 lub Galaxy Tab S9 otrzymamy w gratisie słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 Pro, Ich cena oscyluje w granicach 600-700 złotych. Promocja pojawi się w oficjalnym sklepie Samsunga.