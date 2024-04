Używasz Chrome w firmie i chcesz cieszyć się pełnym bezpieczeństwem? Zapłać!

Nowe rozwiązanie zostało ogłoszone podczas konferencji Cloud Next w Las Vegas. Poszerza ono znacznie możliwości Entrprise, które zadebiutowało w roku 2017. Google nazywa to ewolucją i oferuje część rzeczy za darmo, jednak za wiele najbardziej użytecznych trzeba płacić w formie subskrypcji. A czym chce skusić firmy do płacenia?

Chrome Enterprise Premium – ochrona klasy ekstra

Google wierzy, ze przyszłość przeglądarek biznesowych to takie właśnie rozwiązanie. Pierwszym krokiem ewolucji w Chrome Enterprise jest edycja Core. Pozostaje ona darmowa i pozwala na takie rzeczy, jak scentralizowane zarządzanie przeglądarkami, skalowanie zabezpieczeń czy bezpieczny dostęp do zasobów. Premium daje więcej – zbiorcze wdrażanie polityk, zarządzanie aktualizacjami oprogramowania i rozszerzeń, dostęp do rozwiązań chmurowych czy sporządzanie raportów.

Można także korzystać z bezpiecznych protokołów TCP, jak RDP, SCP czy SSH, a także wprowadzić politykę zero-trust dla aplikacji. W edycji Enterprise zintegrowano dużą liczbę funkcji odpowiedzialnych za ochronę danych, filtrowanie adresów URL czy kategoryzację stron. Wszystko oczywiście w celu ochrony przed wyciekami oraz aby utrudnić potencjalne ataki. Można również generować raporty dotyczące aktywności użytkowników.

Oczywiście nie mogło zabraknąć sztucznej inteligencji. Google podaje, że została ona użyta w celu wykrywania oraz neutralizowania pojawiających się zagrożeń. A za ile to wszystko? Oficjalny cennik nie został podany. Osoby zainteresowane superbezpiecznym Chrome muszą skontaktować się z Google.