Imagen 2.0 – Google da nam oparte na SI narzędzie do edycji grafik. Każdy będzie mógł czarować

Przypomnę, że Google jakiś czas tematu pokazał generator materiałów wideo – Sora. Jak widać po liczbie rozwiązań, w których internetowy gigant wdraża sztuczną inteligencję, czeka nas zapewne wysyp większych ilości narzędzi tego typu. Zaprezentowane dzisiaj może mieć liczne zastosowania zarówno dla osób prywatnych, jak i firm.

Imagen 2.0 – zmieniaj obrazy tak, jak chcesz

Google zapowiedział nowe narzędzie na wydarzeniu Google Cloud Next, gdzie dużo czasu poświęcił na prezentację usprawnień oraz ulepszeń, które wprowadził do Vertex AI. Dzięki nim możliwe było stworzenie Imagen 2.0 – jest to model pozwalający na edycję zdjęć i grafik, w tym usuwanie elementów, zmiany wybranych obszarów, dodawanie znaków wodnych czy inne czynności retuszujące.

Jeśli chodzi o generowanie krótkich GIF-ów, jest to możliwe na podstawie promptów. Są one tworzone w rozdzielczości 360×640 pikseli w 24 fps. To tylko na razie, ponieważ Google planuje znacznie zwiększyć jakość. Oczywiście jak i we wszystkich innych publicznie dostępnych generatorach SI, także tutaj używane są filtry bezpieczeństwa, dlatego nie każda treść przejdzie.

Jak pokazuje powyższe nagranie, Imagen 2.0 znajduje praktyczne zastosowania. Będzie można za jego pomocą choćby podrasować fotki z wakacji. Przyda się do tworzenia reklam w marketingu, a także wykonywania różnego rodzaju grafik na zamówienie. Jeśli chodzi o wspomniane znaki wodne, Google in formuje, że są one niewidzialne dla ludzkiego oka, ale wykrywają je odpowiednie mechanizmy. Dlatego łatwo będzie odróżniać prawdziwe zdjęcia od przerobionych.

Imagen jest już oficjalnie dostępny, a kolejne zmiany pojawią się w kolejnych miesiącach. Jeśli masz dostęp do Gemini – wypróbuj go w praktyce!