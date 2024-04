Horizon Forbidden West – test wydajności kart graficznych Nvidia

Wymagania Horizon Forbidden West

Minimalne wymagania obejmują kartę GTX 1650/ RX 5500 XT oraz procesor i3-8100 lub Ryzen 3 1300X. Należy jednak zauważyć, że dotyczy to grania przy ustawieniach bardzo niskich w 720p przy 30 fps, czyli nie jest to zbyt komfortowa rozgrywka. Zalecane ustawienia obejmują już RTX 3060/ RX 5700 oraz i5-8600 lub Ryzena 5 3600. Wymagania wysokie to już RTX 3070/ RX 6800 oraz procesor i7-9700/ Ryzen 7 3700X. Tutaj należy pamiętać, że jest mowa o ustawieniach wysokich i gamingu w 1440p przy 60 fps lub 2160p przy 30 fps. Jeśli chcecie grać w 3840 x 2160 przy ustawieniach bardzo wysokich i 60 fps to konieczna będzie karta RTX 4080 lub RX 7900 XT oraz procesor i7-11700 bądź Ryzen 7 5700X. Tutaj bez topowej grafiki się nie obejdzie, ale nie ma też zaskoczenia. Dla wszystkich ustawień wymagane jest 16 GB pamięci RAM oraz 150 GB miejsca na dysku.

Testy wykonaliśmy na wzgórzu na przeciwko miasta Samotne Światło. Dokładną lokację znajdziecie na screenie poniżej. Najsłabsze karty sprawdziliśmy przy ustawieniach średnich. Mocniejsze modele testowane były przy grafice bardzo wysokiej po zmianie filtrowania tekstur z anizotropowego x8 (domyślne ustawienie przy wybraniu ustawień bardzo wysokich) na x16. Sprawdziliśmy również wydajność przy włączonym DLSS: Jakość oraz generatorze klatek. Gra nie ma ray tracingu, więc takich testów nie wykonaliśmy. Wykorzystane sterowniki to Nvidia Game Ready 551.86. Jak zawsze każdy z testów wykonaliśmy 3 razy lub do uzyskania powtarzalnych wyników.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

Przy ustawieniach średnich średnio 60 fps zapewnia RTX 2060. Karty pokroju GTX 1660 SUPER notują powyżej 40 fps, co też nie jest złym wynikiem. Niestety GTX 1650 będzie wymagał obniżenia detali i możliwe, że obniżenia wydajności (zgodnie z minimalnymi wymaganiami), aby zapewnić płynną rozgrywkę.

Przy maksymalnych ustawieniach w 1920 x 1080 średnio 60 fps uzyskacie na RTX 3060 Ti i wyższych kartach. RTX 4060 ma wynik bliski tej wartości, ale słabsze karty mają juz poniżej 50 fps. Jeśli wystarczy Wam 30 fps to RTX 3050 zapewni nawet takie wyniki. Najmocniejsze modele od RTX 4070 Ti SUPER notują ponad 100 fps, co jest bardzo dobrym wynikiem.

Po włączeniu DLSS już RTX 4060 notuje powyżej 60 fps. RTX 3060 ma 51,6 fps, ale pozostałe karty mają poniżej 50 fps. Tutaj przyda się obniżenie detali lub DLSS w innym trybie chyba, że 30 fps Wam wysatrcza. Dodanie generatora klatek sprawia, że nawet RTX 4060 ma ponad 100 fps, a RTX 4090 potrafi notować ponad 200 fps średnio. Sam DLSS: Jakość mocno nie podbija wyników, ale generator klatek zdecydowanie zmienia sytuację.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W 2560 x 1440 bez DLSS płynną rozgrywkę zapewniają karty od RTX 4070. Blisko 60 fps jest RTX 3070 Ti, a karty od RTX 4060 Ti mają powyżej 50 fps. Powyżej 30 fps zanotowaliśmy od RTX 2070 SUPER. Najwydajniejszy model ponownie ma ponad 100 fps.

Po włączeniu DLSS: Jakość średnio 60 fps mamy na kartach od RTX 4060 Ti. RTX 4060 wymaga już generatora klatek, który podbija wyniki do średnio 71,7 fps. Najsłabsze karty mają średnio powyżej 30 fps. Tutaj najwydajniejsze modele notują bardzo wysokie wyniki z włączonym FG.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

Rozdzielczość 3840 x 2160 to jak zawsze wysokie wymagania dla kart. Średnio 60 fps uzyskacie na modelach od RTX 4080, a 30 fps od RTX 3070 Ti. W tym drugim przypadku o płynnej rozgrywce jest raczej jednak mowa przy modelach od RTX 4070. RTX 4090 zanotował średnio 80 fps, co jest dobrym wynikiem.

Z DLSS: Jakość średnio 60 fps mamy na kartach od RTX 3080, choć RTX 4070 ma wynik bliski tej wartości. średnio 30 fps mamy nawet na RTX 3060, ale raczej to nadal nie będzie płynna rozgrywka. Generator klatek na RTX 4060 podbija wyniki do 37,2 fps, więc dalej jest daleko od 60 fps. Tutaj przyda się obniżenie detali i włączenie DLSS w innym trybie. Natomiast z generatorem klatek karty od RTX 4080 mają powyżej 100 fps, a z samym DLSS: Jakość nawet RTX 4090 ma średnio ok. 100 fps.

Test kart graficznych Nvidia w Horizon Forbidden West – podsumowanie

Horizon Forbidden West to nowa gra na PC. Nie należy ona to bardzo wymagających tytułów, a obecność DLSS 3 sprawia, że nawet na słabszych kartach możecie cieszyć się z płynnej rozgrywki. W Full HD przy ustawieniach średnich wystarczy RTX 3060. Przy bardzo wysokich 60 fps zapewnia RTX 4060 Ti, a po włączeniu DLSS: Jakość RTX 4060. Po dodaniu generatora klatek nawet na tej karcie zanotujecie powyżej 100 fps.

W 2560 x 1440 60 fps uzyskacie na RTX 4070, z DLSS: Jakość na RTX 4060 Ti. Po włączeniu FG RTX 4060 notuje powyżej tej wartości. Widać więc, że nawet na najsłabszym modelu z serii RTX 4000 możecie cieszyć się z płynnej rozgrywki w tej rozdzielczości. GOrzej jest w 3840 x 2160, gdzie bez DLSS potrzeba RTX 4080, a z tą technologią RTX 4070. Tutaj generator klatek na RTX 4060 i RTX 4060 Ti nie zapewni powyżej 60 fps. Natomiast wiadomo, że obie karty nie zostały stworzone do gamingu w tej rozdzielczości.

Sama gra należy do ciekawych tytułów, które warto ograć na komputerze. Jeśli więc wcześniej nie mieliście do czynienia z tą grą na PlayStation to warto się nią zainteresować, bowiem może ona zapewnić naprawdę wciągającą rozgrywkę.