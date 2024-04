HP zaprasza: “PoznAImy przyszłość”. Sztuczna inteligencja w EliteBookach

HP idzie ostro w sztuczną inteligencję, mając na uwadze zwiększenie komfortu użytkowników. Dlatego notebooki i komputer stacjonarny z serii Elite i Pro zostały wyposażone w funkcję Copilot w systemach Windows 11 oraz zaawansowane rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Do wyboru użytkowników są modele z procesorami Intela lub AMD.

Nowe modele HP mają sprawić, że polubisz swoją pracę

Wprowadzenie sztucznej inteligencji do propozycji HP ma nie tylko dać większą moc obliczeniową, ale również sprawić, że poprawi się stosunek pracownika do pracy. Jak podaje raport HP 2023 Work Relationship Index, tylko 27% pracowników intelektualnych na świecie ma do niej zdrowy stosunek. SI może przyczynić się do stworzenia bardziej pozytywnego oraz produktywnego środowiska dla pracowników. Jedną z funkcji, która ma na celu doprowadzenie do tego efektu, jest HP Smart Sense – automatycznie przewiduje i dopasowuje się do sposobu użytkowania komputera, zapewniając najlepszą równowagę między produktywnością a wydajnością.

Modele HP Elite Book oraz Probook mają na pokładzie procesory Intel Core Ultra 5 i 7 oraz AMD Ryzen PRO 1o i 11 generacji z dedykowanymi NPU, co umożliwia wykonywanie zadań w sposób optymalny. Wykorzystują nie tylko Smart Sense, ale także mechanizmy odpowiedzialne za automatyczne kadrowanie rozmów wideo wraz z odsiewaniem szumów, dzięki czemu wideokonferencje zawsze wypadają perfekcyjnie.

Nowe urządzenia HP to:

biznesowe notebooki HP Elite 1000 z serii G11 – oferują do 21 godzin pracy na baterii, co doskonale nadaje się dla osób często podróżujących. W porównaniu do poprzedniej generacji laptopów z linii Elitebook, można cieszyć się do 80% lepszą wydajnością grafiki, do 38% mniejszym zużyciem energii przy współpracy z wykorzystaniem AI oraz do 132% szybszą edycją wideo wspieraną AI. Ponad 70% części głównych zawiera tworzywa pochodzące z recyklingu, np. w klawiaturze znajdują się elementy odzyskane z sieci rybackich. Monitorowanie na bieżąco parametrów zasilania i wyświetlanie sugestii dodatkowo pomagają zredukować zużycie energii;

notebooki HP EliteBook 800 i 805 z serii G11: dla pracowników intelektualnych, którzy codziennie wykonują zadania wymagające dużej wydajności i korzystają z narzędzi ułatwiających współpracę przy realizacji projektów;

notebooki HP EliteBook serii 600 i 605 G11: przeznaczone dla klientów korporacyjnych i organizacji sektora publicznego. Sprawnie obsługują wymagające aplikacje biznesowe;

notebooki HP ProBook 400 i 405 z serii G11: dla pracowników hybrydowych. Rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją mają usprawniać przepływy pracy i zapewniać niezbędną wydajność do najbardziej wymagających zadań. Zastosowane w nich rozwiązania umożliwiaj rozbudowę przestrzeni dyskowej i pamięci;

komputer stacjonarny HP Elite Small Form Factor 805 G9: zapewnia wydajną łączność, pozwalającą na korzystanie z aplikacji AI opartych na chmurze. Dostępny jest z opcjonalną zintegrowaną jednostką NPU w wybranych modelach z Ryzen AI. Za grafikę może odpowiadać AMD Radeon RX 6300 2 GB lub Nvidia T400 4 GB.

Nowe modele HP – ceny i dostępność

Wszystkie nowe produkty HP pojawią się jeszcze w tym roku. Najszybciej notebooki z linii HP Elite Book oraz Probook – trafią na rynek już w maju, jednak jak na razie nie podano ich cen. HP Elite Small Form Factor 805 G9 zobaczymy w sprzedaży w sierpniu. Niestety – również nie podano jego kosztów.