Intel zepsuł, Intel naprawia. Czy udanie?

W ostatnich kilku miesiącach Intel potwierdził, że na niektórych instalacjach Windows 10 oraz Windows 11 może dojść do kłopotów, prowadzących do pokazania się “błękitnego ekranu śmierci”, czyli BSOD. Mają być one spowodowane przez jego sterowniki. Dlatego właśnie wypuścił do nich łatki.