iOS 18 i iPadOS 18 nie trafią do wszystkich. Lista kompatybilnych urządzeń zaskakuje

Które urządzanie Apple’a dostaną iOS 18 i iPadOS 18?

Jak to zwykle bywa, nawet najdłuższe wsparcie kiedyś się końcu. Chociaż Apple zapewnia aktualizacje naprawdę długo, nie jest w stanie oferować ich w nieskończoność. Ostatnio dużo się mówi o tym, jak wielką rewolucją ma być nadchodzący iOS 18 oraz o ulepszeniach, jakie ze sobą przyniosą pozostałe systemy operacyjne. Z racji, że duży nacisk zostanie położony na sztuczną inteligencję, mającą odmienić oblicze iPhone’ów, spodziewać by się mogło, że lista kompatybilnych modeli znacznie się skróci. Nic bardziej mylnego, bo mamy tutaj w zasadzie tę samą sytuację, co w przypadku Samsunga i One UI 6.1.

Czytaj też: Apple przyjmie RCS jeszcze w tym roku. Google zdradza, kiedy dokładnie się to stanie

Co prawda w tej wersji nakładki producent wprowadził Galaxy AI, ale to wcale nie oznacza, że każdy model uprawniony do tej aktualizacji otrzymał funkcje SI. Te trafiły do tegorocznych i zeszłorocznych flagowców, natomiast pozostałe urządzenia dostały inny zestaw zmian. Tak samo będzie w przypadku iOS 18. Apple udostępni aktualizacje wszystkim iPhone’om, które wciąż są na liście wsparcia. Jest to więc dobra wiadomość, bo jeśli dostaliście iOS 17, dostaniecie też kolejną jego wersję.

Oto lista modeli kompatybilnych z iOS 18:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone SE (2.generacji)

iPhone SE (3.generacji)

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Czytaj też: Apple mocno wierzy w nowe iPady. Kiedy będziemy mogli je zobaczyć?

Inaczej jednak sprawa wygląda w przypadku iPadów, co jest trochę zaskakujące. Oczywiście może się okazać, iż przecieki są mylne, ale na razie tylko na nich możemy się opierać. Plotki z lutego sugerowały, że iPadOS 18 nie pojawi się na modelach opartych na A10X Fusion, co z miejsca dyskwalifikuje kilka nie tak leciwych modeli. Teraz serwis 9to5Mac również doniósł nam o tym, twierdząc, że iPad 6.generacji, iPad Pro 12,9” 2.generacji i iPad Pro 10,5” 1.generacji nie dostaną kolejnej wersji systemu. Oto lista:

iPad z 2019 roku i nowsze,

iPad mini: 2019 i nowsze,

iPad Air: 2019 i nowsze,

iPad Pro 2018 i nowsze wersje.

Interesujący jest fakt, że wyprodukowany w 2019 roku iPad 7.generacji też jest napędzany przez procesor A10 Fusion, a mimo tego znalazł się na tej liście. Albo powodem wyrzucenia z niej wspomnianych wcześniej modeli jest coś innego, albo mamy tu błąd. Tak czy inaczej, pamiętajcie, że nie jest to oficjalna rozpiska, tę poznamy dopiero w późniejszym czasie, dlatego na razie powinno się podchodzić do powyższych informacji z lekkim dystansem.