Kula bilardowa otrzymała mózg. Wyniki tego eksperymentu są niesamowite

Zorganizowany przez nich eksperyment polegał na wprawieniu pozbawionej tarcia kuli bilardowej w ruch. Tytułowy mózg odnosił się do faktu, że posiadała ona pamięć przestrzenną. Wszystko po to, aby nie pokonać tej samej ścieżki więcej niż raz. Później przyszła pora na określenie, co wydarzyło się i jakie wnioski będzie można wyciągnąć na tej podstawie.

Łącznie członkowie zespołu badawczego mieli do przeanalizowania rezultaty aż 200 milionów symulacji. To, czego dowiedzieli się fizycy, było iście fascynujące. Okazało się bowiem, że w układzie występował zaskakujący wzór ruchu o wysokiej złożoności. I nawet jeśli środowisko objęte modelowaniem, tj. pozbawione tarcia, byłoby praktycznie niespotykane w naturze, to i tak eksperymenty mogą przynieść pewne praktyczne korzyści.

Publikacja poświęcona badaniom została zamieszczona w Physical Review Letters. Jej autorzy zwracają uwagę na mało realne warunki, w jakich poruszała się ich “idealna” bila. Jeśli zdarzyło się, że obiekt ten miałby przemieścić się po ścieżce, którą zdążył poruszać się już wcześniej, to do akcji wkraczała jego pamięć przestrzenna. W konsekwencji dochodziło do zmiany trajektorii, co było istotą całego przedsięwzięcia.

Kula bilardowa została wyposażona w pamięć przestrzenną, dzięki której miała unikać ścieżek, którymi wcześniej się przemieszczała

Ale czy istniały jakiekolwiek czynniki wpływające na zachowanie bili czy też od początku jej ruch był w pełni losowy? Jak się okazuje, pierwotnie istotną rolę odgrywały parametry takie jak kształt stołu i trajektoria startowa. Wśród implikacji płynących z przeprowadzonych analiz ich autorzy wymieniają na przykład postępy w badaniach biologicznych.

Jak wyjaśniają naukowcy zaangażowani w projekt, jeszcze przed jego startem było wiadomo, że jednokomórkowe śluzowce korzystają ze ścieżek kształtowanych w podobny sposób , co w przypadku tej inteligentnej kuli bilardowej. Ale skąd się bierze ten fenomen? Badacze głowią się nad tą kwestią, sugerując, że być może to następstwo mechanizmu ewolucyjnego wykształconego przez owe organizmy. Jeśli chodzi o inne dziedziny, to mówi się również o wdrożeniu zebranych informacji do układów robotycznych. To mogłoby zaowocować praktycznymi korzyściami odczuwanymi przez dużą część społeczeństwa.