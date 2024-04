Pierwszy latający samochód już w powietrzu. Na pokładzie wyjątkowy gość

Tuż za polską granicą pisze się historia, bowiem w powietrze wzbił się AirCar firmy Klein Vision. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że – jak sama nazwa wskazuje – AirCar to samochód ze skrzydłami. Pasażer, który jest na pokładzie, to także specjalna persona. Jean-Michel Jarre to francuski muzyk, znany ze swoich laserowych koncertów, jeden z pionierów muzyki elektronicznej, ambient i new-age.

Na opublikowanym nagraniu wideo widać, jak latający samochód sportowy mknie po pasie startowym na czterech kołach, po czym nagle wznosi się w powietrze. Po kilku minutach bezpiecznie ląduje z Jarre i pilotem na pokładzie.

W jednej sekundzie rozmawiasz z kierowcą, a w następnej jesteś w powietrzu. Niesamowite przeżycie. Jean-Michel Jarre

Latający samochód na słowackim niebie

W 2021 r. AirCar wykonał swój pierwszy lot wewnątrzmiastowy, podczas którego wykonał 35-minutowy lot pomiędzy międzynarodowymi lotniskami w Nitrze i Bratysławie na Słowacji. AirCar otrzymał certyfikat zdatności do lotu w styczniu 2022 r., a firma twierdzi, że prototyp ma na koncie 130 wylatanych godzin oraz 520 startów i lądowań na różnych międzynarodowych lotniskach.

AirCar został specjalnie zaprojektowany, by zapewniać wygodne podróżowanie zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. Jego aerodynamiczny kadłub nie tylko zapewnia wygodę pasażerom, ale także zwiększa powierzchnię nośną podczas lotu. Samochód oczywiście ma chowane skrzydła, składane powierzchnie ogonowe i system otwierania spadochronu.

Latający samochód AirCar i Jean-Michel Jarre /Fot. Klein Vision

W fazie prototypu AirCar jest wyposażony w silnik BMW o pojemności 1,6 litra i mocy 160 KM, ale jak powiedział współzałożyciel Klein Vision, Anton Zajac, gdy tylko będzie to możliwe, to jego firma zamierza korzystać z akumulatorów. Dwumiejscowy model waży ok. 1100 kg i ma udźwig 200 kg. W planach są inne modele, m.in. wersja 3- i 4-osobowa, a także amfibia.

Prototyp AirCar wzniósł się na wysokość 2500 m i osiągnął prędkość 190 km/h. Na potrzeby przyszłych iteracji, firma Klein Vision zakończyła testy najnowocześniejszego silnika lotniczego ADEPT Airmotive, znanego ze swojej mocnej, lekkiej i oszczędnej konstrukcji.

Firma powstrzymuje się od ujawnienia daty premiery i przedstawienia strategii marketingowych swojego produktu, wskazując, że może minąć trochę czasu, zanim będziemy świadkami przelatującego na niebie AirCara.

W Stanach Zjednoczonych futurystyczny Model A firmy Alef Aeronautics stał się pierwszym nadającym się do ruchu samochodem latającym, który w lipcu 2022 r. otrzymał zgodę Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) na loty testowe. Złożono już na niego prawie 3000 zamówień w przedsprzedaży i w przeciwieństwie do AirCara jest on elektryczny.